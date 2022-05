Ya está todo listo para que miles de personas puedan disfrutar de artistas como Backstreet Boys y Gwen Stefany, quienes forman parte del cartel del festival Tecate Emblema, que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Tras la pandemia que hizo que varios festivales pospusieran su realización, por fin el Tecate Emblema, el cual era uno de los más esperados, abrirá sus puertas a muchas personas que esperan cantar, bailar y sobre todo, recordar con algunos grupos de los noventa aquella época de cuando eran adolescentes.

¿Cuándo?

La cita es este viernes 13 y sábado 14 de mayo.

¿Dónde?

Tecate Emblema se lleva a cabo en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Dos importantes vialidades te pueden llevar hasta ahí: Avenida Viaducto Río La Piedad y Avenida Río Churubusco.

En las inmediaciones del inmueble se encuentra la estación del metro Ciudad Deportiva.

El acceso a Tecate Emblema se llevará a cabo por la Puerta 7 del Autódromo Hermanos Rodríguez y será a partir de las 13 horas.

El Cartel

Sin duda una de las boybands más esperadas es la de Backstreet Boys, conformada por A.J. McLean, Howie Dorough, Brian Luttrell, Nick Carter y Kevin Richardson, quienes desde los noventa se caracterizaron por ser una de las bandas de pop más exitosas, al vender más de 110 millones de discos alrededor del mundo.

Entre las canciones más esperadas en su presentación estarán la de “Everybody (Backstreet's Back)”, “Get down (you're the one for me)”, “Larger than life”, “As long as you love me”, “I want it that way”, entre muchas más.

Lee también: Festival Emblema 2022: Backstreet Boys regresan a México, ¡faltan pocas horas para verlos!



Gwen Stefani es otra de las cantantes de los noventas que marcó muchas generaciones, con los éxitos que acumuló mientras era parte de No Doubt, ahora que viene como solista, muchos de sus fans esperan poder cantar a todo pulmón temas como “Hollaback girl”, “Rich girl”, “Cool”, “What you waiting for?”, entre muchos más.

El día viernes 13 de mayo además de Backstreet Boys se presentarán artistas Elsa Y Elmar, Bratty, la banda Wiplash, Danny Ocean, Danna Paola, entre otros.

Y el sábado 14 de mayo cerrará con broche de oro Gwen Stefani y durante el día, las personas podrán disfrutar de cantantes como, Morat, Kenia Os, Galantis, Cami, Fuego, Kurt y Paula Cendejas, entre otros.



Los horarios

rad