Hace 30 años, a la crítica Daniela Michel la veían raro en el mundo del cine porque casi nadie podía creer que una mujer tuviese iniciativa para promover cortometrajes mexicanos.

Y hace 22 años, cuando comenzó la aventura del Festival Internacional de Cine de Morelia, la cosa tampoco había cambiado mucho, porque los posibles patrocinadores tampoco la veían como líder.

Hoy, a dos meses de la celebrar la edición 2024 del certamen, las cosas son de otra manera no sólo para ella, sino para las creadoras nacionales.

Es cierto que cuatro de cada diez producciones que conforman la sección oficial son dirigidas por féminas, pero ella misma será homenajeada la semana entrante por la Asociación de Mujeres en Cine y la Televisión y, el mes próximo, estará en EU para ingresar formalmente a la Academia de Cine de ese pais, que anualmente otorga el premio Oscar.

“Ahora que lo pienso de haber empezado hace 30 años en la sala de mi casa, me digo qué complicado era, nadie tenía confianza en que una mujer joven pudiese tener una iniciativa de promotora cultural independiente al 100% (con las Jornada de Cortometraje, en Cineteca Nacional) y era difícil tener credibilidad y apoyos”, recuerda.

Daniela es licenciada en Letras Inglesas por la UNAM y formó parte de las primeras generaciones del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC).

Para crear al FICM contó con el apoyo de Alejandro Ramírez, CEO de la cadena Cinépolis y Cuauhtémoc Cárdenas Batel. Desde hace unos años los documentales y cortos ganadores en el festival, son elegibles para competir por el Oscar.

“Ahora es un honor formar parte de la Academia (de EU) porque creo que no con mucha frecuencia llaman a alguien como yo que no soy actriz, ni realizadora, ni productora. Estaré yendo el mes entrante a una ceremonia en la que dan la nueva bienvenida a todos los nuevos miembros de la Academia y este año, también, me iré a Nebraska a presentar un ciclo de cine negro mexicano con Alexander Payne (“Entre copas” y “Los descendientes”), hay que seguir trabajando”, subraya.

Listo el festival

Ayer el festival dio a conocer la selección oficial de la próxima edición, con más de 90 producciones entre largometrajes y cortos, de los cuales un 40% son dirigidas por mujeres.

Entre las historias elegidas se encuentran “Sujo”, de Fernanda Valadez y Astrid Rondero; “Chicharras”, de Luna Marán, quien a su vez forma parte del 28% de realizadores procedentes de pueblos originarios; “La raya”, de Yolanda Cruz;; “Formas de atravesar un territorio”, de Gabriela Rubalcava; “Tratado de invisibilidad”, de Luciana Kaplan y “Lachatao”, de Natalia Brushctein.

Entre las cintas dirigida por un hombre están “La cocina”, de Alonso Ruizpalacios; “Un cuento de pescadores”, de Edgar Nito; “Hombres íntegros”, de Alejandro Andrade Pease; “Perseverancia. Un ensayo documental sobre Tomás Sánchez”, de Juan Carlos Martín y “La libertad de Fierro”, de Santiago Esteinou.

“Tratamos cada año, de un universo de más de 800 trabajos que nos hacen favor de inscribirse, de hacer un balance; siempre hay trabajos que se quedan y nos gustaría incluir, pero por cuestiones de espacio no se puede.

“Hay más del 40% de mujeres realizadoras y 28% de cineastas que vienen de pueblos originarios, casi la tercera parte. Hemos visto una gran transformación del cine mexicano y eso me da gusto. El hecho de que sea mas económico hacer una película, (porque) ahora cualquiera puede hacerla con su celular, ha cambiado la dinámica, ha habido más inclusión y lo mismo con el tema de realizadoras, antes era mas difícil que se les diera oportunidad y ha cambiado mucho en estos 30 años, han cambiado paradigmas”, subraya.