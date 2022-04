Festival de Cannes 2022: el productor mexicano Julio Chavezmontes estará presente

Por tercera ocasión desde 2018, el productor mexicano Julio Chavezmontes pisará el Festival Internacional de Cine de Cannes, ahora con la sátira "Triangle of Sadness", la cual competirá por la Palma de Oro, máximo reconocimiento del certamen galo.

Es, hasta ahora, uno de los connacionales que estará en la Riviera Francesa, según se extrae de la lista de cintas participantes en diversas secciones, dadas a conocer esta mañana por el festival.

Dirigida por Ruben Östlund ("The Square"), la cinta inicia cuando la pareja de modelos Carl y Yaya es invitada a un crucero con una variedad de multimillonarios, entre ellos un oligarca ruso, traficante británicos de armas y un capitán alcohólico.

El problema es cuando una tormenta cambia toda la alegría acaba en naufragio y, con ello, todos los pasajeros en una isla.

"Siempre es un honor poder estar ahí, es una de las grandes plataformas para que el cine llegue al público y darse a conocer, es un privilegio estar ahí", comenta Chavezmontes.

La primera ocasión en que asistió fue en 2018, con la cinta franco-mexico-suiza "La daga en el corazón"; mientras que el año pasado estuvo por "Annete", cuyo director Leos Carax triunfó, Memoria, ganadora del premio del Jurado y La isla de Bergman.

La participación en "Triangle of Sadness" fue el resultado de una larga relación con su director sueco, a quien conoció hace cuatro años cuando el realizador formó parte del jurado que en Sundance premió el guión de "Tiempo compartido", producción de Chavezmontes con su compañía PIANO.

"Pero desde antes su cine había sido una inspiración para mi y Sebastian (Hofmann, su socio), era alguien que admirámos siempre y luego de Sundance se estableció una relación y ahora de colaborar en su película. Justo cuando trabajas con alguien así haces a un lado todo y no entra ningún fanatismo, entra el trabajar con la persona", comenta.

Cannes se realizará del 18 al 28 de mayo próximos. En la sección oficial se encuentran, entre otros, los filmes "Crimes of the future", de David Cronenberg; "Start at noon", de Claire Denis; "RMN de Cristian Mungiu" y "Decision to leave", dirigida por Park Chan-Wook.

rad