La conductora Tania Rincón habló acerca de su excompañero Fernando del Solar, quien murió el pasado 30 de junio debido a complicaciones médicas respiratorias. Rincón, quien compartió con el también modelo en dos televisoras diferentes dijo que la razón por la que el corto plazo que él tuvo en el programa matutino "Hoy", donde ella actualmente labora, se debió a una falta de adaptación.

"Él tuvo una época breve en hoy, pero finalmente fue una época complicada para él porque venía de ser el protagonista de Venga la alegría donde yo compartí con él y no se adaptó porque simplemente se juega diferente en Hoy", señaló Tania durante su paso por la alfombra roja de un espectáculo infantil al que llevó a su hijo Patricio.

Al igual que su compañera, Del Solar dejó el matutino en TV Azteca para pasar a la otra televisora donde Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Paul Stanley y Raúl Araiza lo recibieron. Tras dejar la conducción en televisión decidió, en su última etapa de vida, comenzar un programa de entrevistas de forma independiente en su canal de YouTube.

Lee también: Ingrid Coronado y sus hijos reciben ayuda de una tanatóloga tras la muerte de Fernando del Solar

"Él dijo: 'no me voy por nadie de aquí, me voy porque yo quiero y se burlaba: 'no eres, tu soy yo', decía. Ahora que convivo con todos mis compañeros me doy cuenta, y no es grosería ni nada,simplemente no se adaptó al tipo de programa", contó la conductora.

Mientras que en redes sociales muchos usuarios criticaron que en el programa se le hiciera un homenaje al conductor, Tania pidió al público responsabilidad con esta herramienta y resaltó los comentarios de personas que sí agradecieron que también recordaran a Fernando aunque su paso por la producción de Andrea Rodríguez haya sido corto.

También destacó la falta de empatía hacia su excompañera Ingrid Coronado, quien fue esposa de Del Solar y es madre de sus dos hijos, pues ella ha recibido señalamientos sobre que no apoyó al conductor en su etapa de cáncer pulmonar.

Lee también: Ante críticas, Andrea Legarreta aclara cómo trató a Fernando del Solar en "Hoy"

"Las redes de pronto se vuelven un paredón y quieren fusilar a cualquiera. Ingrid fue mi compañera y sólo tengo grandes cosas que decir de ella; es complicado porque finalmente ella es la mamá de dos hijos, independientemente de la relación que tuvo con Fer, hay que respetarla porque es un ser humano, independientemente de que sea mujer o no, ella también está viviendo un duelo entonces tenemos que ser respetuosos ante su dolor".

rad