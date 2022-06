Fernando del Solar le pidió pensión alimenticia a Ingrid: los detalles que no sabías de la separación

Sin duda una de las relaciones más queridas de la televisión mexicana fue la de Ingrid Coronado y Fernando del Solar, quienes consolidaron su amor a inicios de 2008. Aunque se profesaban un amor muy grande, su matrimonio atravesó momentos difíciles que los llevaron al divorcio. A raíz de esto, Coronado recibió diversas críticas, ya que la opinión popular aseguraba que ella había abandonado al también actor durante los momentos más críticos en su batalla contra el cáncer.

¿Quién cortó la relación, Ingrid o Fernando?

La conductora ha sido invitada a diversos programas de entrevista donde se le cuestionó los motivos por los que terminó con el, ahora, fallecido conductor

Una de las incógnitas que rodeó a la pareja fue precisamente quién dejó a quién. En mayo de 2021, el programa “Venga la alegría” publicó un video donde del Solar habló del divorcio. El actor narró que debido a su enfermedad ya era complicado convivir con su exesposa, “yo me veía tan mal que ni yo creía en mí, o sea, ya no creía en mi salvación, lo único que quería era de repente salir y morirme”.

Fernando fue quien decidió apartarse de Ingrid, “tomé la decisión de irme a vivir a mi casa de Cuernavaca. Que se esté muriendo tu esposo es horrible para ambas partes, y cada quién intentó hacer lo que pudo con las herramientas que tenía”, dijo.

Posteriormente, Solar agregó que para él era importante cerrar los ciclos de un matrimonio en el que ninguno de los dos deseaba estar juntos, “Le pedí a mis abogados que iniciara los trámites de divorcio, en uno o dos meses yo ya estaba divorciado”.

¿La enfermedad oncológica de Fernando fue el motivo de su divorcio?

El 31 de octubre de 2016, “Historias Engarzadas” subió a youtube una entrevista con Ingrid Coronado, cuando Mónica Garza le pregunta el motivo de su separación, Coronado dijo, “(Me divorcié) porque él me lo pidió. No es fácil llevar una enfermedad, pero ese no era el problema. Había otros factores externos que son los que hacían que la relación entre él y yo fuera complicada y empezaba a ser cada vez más desgastante”.

Ingrid declaró que uno de esos factores fue la difícil relación que llevó con la familia de Solar, “la sensación es como que no le gustaba que fuera pareja de su hijo”.

Maggie Hegy, quien es amiga de la conductora explicó que la relación familiar sólo era cordial puesto que se percibía un cierto celo hacia Ingrid, además, dijo que recibió tratos incómodos, como que no la saludaban, o le hacían caras, situación que le hizo saber a su expareja.

“Yo no quise que me controlaran de la forma en que ellos hubieran querido, son una familia muégano que les gusta estar siempre juntos, que quieren estar toda la semana juntos y pues yo tengo otras miles de cosas que me gustan” expresó la conductora.

Asimismo, Coronado detalló que hubo un momento en que la familia del actor tomaba las decisiones.

¿Ingrid Coronado pensó en dejar a Solar tras la noticia de la enfermedad?

La conductora afirmó que estaba convencida de quedarse con Solar y de apoyarlo en cada minuto de su enfermedad puesto que veía la situación como algo transitorio, “realmente es la persona que yo más he amado en toda mi vida y yo creía que podíamos pasar la situación y que íbamos a salir airosos los dos juntos”, dijo.

Durante el divorcio, solar pidió pensión a Ingrid Coronado

En 2019, Solar dio una entrevista a ventaneando donde explicó que sus abogados habían pedido una pensión a la conductora porque él se encontraba muy mal de salud.

“No se pide más pensión ni nada, porque yo ahora recuperé mi salud, fue en su momento, hace mucho tiempo yo estaba muy mal, yo estaba prácticamente inconsciente y los abogados lo estaban solicitando como parte de la las cosas que por ley corresponden”.

Sin embargo, el presentador, una vez que retomó su salud pidió que no se solicitara por lo que la conductora no le tuvo que dar dinero.