Fernando Del Solar, comunicado con sus hijos, a terapia intermedia

Hoy, después de casi un mes hospitalizado en terapia intensiva, Fernando del Solar será transferido a terapia intermedia, informó su publirrelacionista Aaron Olvera. Su recuperación se ha logrado acompañado de su familia, sus amigos y estando en constante comunicación con sus hijos, quienes podrán visitarlo a partir del viernes.

“Mucho se ha especulado de que no puede ver a sus niños, que la familia no se lo permite, y es totalmente falso porque por razones hospitalarias y de reglamento no pueden ingresar menores de edad a terapia intensiva (...) Ya se les permitirá la entrada a los niños, lo bueno es que están en comunicación con ellos a través de mensajes. Yo me encargo de que Fer les mande recaditos, fotografías por Whatsapp al teléfono de su mami, siempre ha habido comunicación, lo cual quita esa falsedad de que no tiene comunicación con ellos, la mamá se ha portado super empática con la situación”, dijo a EL UNIVERSAL.

Comentó que la comunicación ha sido desde siempre y que entre ambos existe un vínculo muy cordial por sus hijos, de hecho, ya agendó con Ingrid Coronado para que puedan visitarlo a partir de este viernes.

Las razones de su ingreso

Fernando del Solar ingresó al hospital el pasado 20 de diciembre por una neumonía, lo que lo hizo bajar de peso.

“Muchas veces optamos por ir con un doctor y que nos dé algo que nos haga sentir bien, pero ya estaba progresando la neumonía y por eso perdió el apetito. Una de las características es que te vas tapando de las vías respiratorias, se te va el apetito; todo esto fue causando que él adelgazara. Sí era notorio, pero ya tiene recuperada su salud. Está comiendo muy bien, viene una recuperación muscular y nutricional y va a pasos agigantados”.

Estar en terapia intermedia, dijo Aarón, implica que ya no tiene medicamentos vía intravenosa y no está conectado a aparatos como en terapia intensiva, está más tranquilo y por supuesto que puede recibir visitas. En cuanto al ánimo de Fernando, afirmó que es una persona muy espiritual y que sí ha podido leer muchos comentarios que le dejan sus seguidores e incluso contestarlos.

nrv