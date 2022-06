En la carrera del conductor Fernando del Solar en México, se encuentran programas como “Sexos en Guerra” y "La Academia", pero fue “Venga la Alegría”, el que le dio mayor fama.



Por ello es que hoy los actuales conductores del show -en el que Fernando estuvo en dos etapas, del 2006 al 2009 y entre 2010 y 2012- compartieron con tristeza y asombro la noticia del fallecimiento del conductor nacido en Argentina y quien tenía apenas 49 años.



"Una fuente muy cercana nos ha dicho que lamentablemente ha fallecido Fernando del Solar", fueron las palabras con las que Sergio Sepúlveda introdujo el tema.



"Sobran los adjetivos cariñosos para hablar de Fernando pero ustedes que son su familia, que hacen 'Venga la Alegría' y que construyeron 'Venga la Alegría' con él lo tienen que saber", señaló.



Si bien el anuncio se dio pasado el mediodía, Sepúlveda detalló que desde tiempo antes este jueves había empezado a circular el tema como un rumor que no querían confirmar.





Al respecto, Ricardo Cásares compartió unas palabras para la familia de Del Solar.



"Es momento de abrazar muy fuerte a doña Rosa, su mamá. Fue una guerrera incansable con él, una señora que estuvo permanentemente a lado de su hijo, que pensó que había perdido la batalla en varias ocasiones y nunca la perdió porque ganaron todos los días, Anna su esposa en este momento y a sus hijos".

Patricio Borghetti relató que apenas el mes pasado Fernando lo había visitado en su casa y detalló que se veía bien de salud.



"Todavía no lo puedo creer, todavía estoy esperando que alguien salga a desmentirlo porque estuvo hace un mes en mi casa, hicimos un asado, estábamos en la alberca, estaba perfecto, la verdad no entiendo qué es lo que está pasando. Yo conozco a Fer desde antes de que los dos llegáramos a México, en Argentina, y todavía tengo la esperanza de que no sea verdad, perdón, no puedo hablar", compartió.



Los conductores además destacaron que actualmente el conductor daba conferencias en las que hablaba de su experiencia de vida y cómo había estado cerca de morir. En 2012 fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin (cáncer en el sistema linfático).

También señalaron que actualmente vivía en el estado de Morelos y atravesaba una etapa plena en cuanto al amor. Laura G recordó que en abril pudieron hablar tanto con él como con su ahora viuda Anna Ferro, quienes les compartieron más sobre su relación y el amor que se tenían. Además Roger señaló que hace apenas dos semanas tuvo una charla con él pues quería invitarlo a su podcast.



"Creo que tenía mucho que decir, mucho que compartir y nosotros que tuvimos la oportunidad de estar con él fuera de cámara también creo que nos enseñaba, era un gran maestro de la vida".



Uno de los momentos más sensibles lo dio Annete Cuburu, quien recordó que lo conoció en 1998 en los pasillos de Azteca y lamentó que sus dos hijos, Paolo y Luciano (a quienes tuvo junto a Ingrid Coronado) hoy hayan perdido a su papá.



"Son dos niños chiquitos que todavía falta mucho para crecerlos y para criarlos y que nos da una profunda tristeza que no vaya a participar. Estoy segura que les ha sembrado cosas que van a recordar toda la vida porque ha sido un gran padre desde que nacieron esos niños".

