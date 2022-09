Los tenores mexicanos Fernando de la Mora, Ramón Vargas y Javier Camarena unirán sus voces por primera vez en el concierto titulado “México suena a lo grande”, el próximo 9 de septiembre en el Auditorio Metropolitano de Puebla.

“Qué gran oportunidad de mostrar nuestra gran cultura, de poder celebrar al gran México lo que somos y de eso se trata la cultura, que es la excelencia del ser humano al servicio de los demás”, señaló De la Mora en conferencia de prensa.

Esta fiesta de ópera estará acompañada de la Orquesta Sinfónica del estado de Puebla, del Coro Normalista de esta misma entidad, del Trío Los Panchos con quien harán un paréntesis nostálgico con música de boleros y después entrará el mariachi juvenil Tecalitlán.

Los anfitriones primero interpretarán piezas de ópera, luego canciones italianas, entre ellas napolitanas, las más conocidas, posteriormente entrarán en el repertorio clásico mexicano con temas memorables que no pueden faltar.

“Hemos hecho un buen recorrido con compositores como María Grever, Agustín Lara, tantos otros, la verdad hemos tenido una gran preocupación para que todo lo mejor esté en este concierto”.

Al empezar a planear el espectáculo los músicos se encontraron con la dificultad de qué cantarían ya que hay demasiadas melodías mexicanas de gran calidad.

“Tanto qué cantar, tanto que se va a quedar afuera porque nomás tenemos dos horas de espacio, cuántos compositores extraordinarios van a quedar afuera, no saben lo difícil que fue ponernos de acuerdo qué se iba a hacer, no por falta de interés, sino por las ganas de que todos estén dentro”.



Foto: El Universal

Esta tercia pretende cantarle a cinco mil 400 personas, que es el aforo aproximado del citado recinto, cuyos precios van desde los tres mil 470 pesos a 460 pesos.

El vocalista recordó que le tocó inaugurar dicho auditorio poblano e incluso ha tenido la oportunidad de visitar en varias ocasiones Puebla, destino del que admira su comida, artesanía y su gente.

“He tenido el privilegio de que me llevaran a pasear por muchos Pueblos Mágicos; creo que fue uno de los grandes logros de mi carrera.

“Conocí el corazón de México de forma diferente, eran unos lugarcitos preciosos y me tocó estar en Puebla, en Zacatlán, en Chignahuapan, hemos tratado de volverlo a echar a andar porque la verdad es un privilegio conocer los Pueblos Mágicos. Puebla tiene tanto que dar, yo conozco muchos lugares hermosos, he estado en la sierra, en Tehuacán, otros lugares cantando por supuesto.

El productor de la presentación, Darío León añadió que han tenido conversaciones con casas discográficas para realizar algún material ya sea disco compacto o DVD; la respuesta que tuvo fue que sí están muy interesados por lo que es posible que esto se pueda lograr en un tiempo de no muy largo plazo.

