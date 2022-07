Fernando Colunga y la razón por la que nunca ha revelado la identidad de sus parejas

A sus 56 años, Fernando Colunga sigue siendo un galán codiciado, las fans del actor mexicano enloquecen cada vez que aparece en algún video o se anuncia que participará en series o telenovelas, sin embargo, su vida personal es casi un misterio rotundo.

Colunga siempre ha mantenido un perfil muy bajo cuando se trata de ventilar su vida personal, ha sido tanta su discreción que ha desatado versiones sobre sus reales preferencias sexuales.

Sin embargo, al actor de melodramas famosos de Televisa como "María Mercedes", "Esmeralda", "Nunca te olvidaré" y "Amor real" hace poco caso a estas versiones y se mantiene en lo dicho: su vida personal no es de interés público.

Así lo dijo en entrevista con el programa "Un nuevo día", charla en la que es cuestionado si cree en el matrimonio, y sí, el actor cree en él y en el compromiso con una pareja.

"A mí me gusta el compromiso, y el que yo tenga un compromiso, el que yo forme un compromiso con alguien, a veces a lo mejor, todo el mundo espera que aparezca un papel por ahí en una corte y no sabe qué tipo de compromiso hice yo. Lo apruebo (el matrimonio), ni le tengo miedo ni estoy planeado, y quién dice que no tengo un compromiso más importante que lo que es un papel ", dijo.

Colunga también se refirió a que desde el inicio de su carrera prefirió no hablar con los medios sobre su vida personal ni el nombre de sus parejas, y aunque no especificó el nombre del medio, reveló que en algún momento se quería lucrar con los detalles de su vida privada.

"Me dijeron ‘queremos las exclusivas de tu vida privada’… Dije ‘no, pero si quieren hablar de mi trabajo con mucho gusto’”.

Fernando admitió que como actor es difícil encontrar una pareja que comprenda en qué consiste el medio; no tiene redes sociales porque no tiene el tiempo que el público se merece, expresó.

Fernando Colunga ha sido relacionado sentimentalmente con Thalía, Aracely Arámbula y Blanca Soto.



Colunga y Adela Noriega en "Amor real". Archivo.



Colunga regresa como protagonista

Fernando Colunga está de regreso en la pantalla chica como protagonista de una historia de época junto a Ana Brenda.

El proyecto, que es una serie llamada "El Conde: Amor y Honor", será tranmitida por Telemundo y contará con la particiáción de Marjorie de Sousa, Sergio Sendel, Chantal Andere y Víctor González.

La noticia del regreso de Colunga en una historia de época tiene emocionadas a sus fans, quienes lo recuerdan en "Amor Real", junto a Adela Noriega y "Alborada", con Lucero. El actor de 56 años ha mantenido un perfil bajo en los últimos años.

Inspirada en la novela clásica de Alejandro Dumas, El Conde: Amor y Honor fue escrita por Sandra Velasco y Alejandro Vergara; la adaptación también cuenta con la participación especial de Helena Rojo, Omar Fierro, Javier Díaz Dueñas y Manuel Navarro.

Colunga expresó su emoción por este proyecto y espera que el público se apasione con la historia.

“Como la vida misma que puede cambiar radicalmente de un momento a otro, cuando parece que la suerte y el amor nos abandonan en ese instante se reduce a confiar, tener fe y esperar”, expresó Colunga a Telemundo.

“Es la esencia de este nuevo proyecto, El Conde: Amor y Honor, donde todos y cada uno de los que participamos con mucho cariño día a día, tenemos el deseo, que el público, viva, disfrute y se apasione a lo largo de esta emocionante historia”, dijo.

