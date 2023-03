Ferka revela que Christian Estrada decía que era una "cualquiera" por bailar en "Hoy"

Ferka reconoce que, cuando su relación con Christian Estrada estaba en su peor momento, tuvo los deseos de que el modelo recapacitara y luchara por su amor, sin embargo, reconoció que no habría forma de que se reconciliara con una persona que abandonó a su hijo y que trató de llevárselo sin su consentimiento, pero no sólo eso, sino que se sincera y comparte que su ex la insultaba de muchas formas, llamándole “cualquiera” por participar en un reality de televisión.

Han pasado seis meses desde que los exparticipantes de “Guerreros” se separaron, luego de protagonizar un pleito mediático que -de acuerdo con la actriz- le cambió la vida de un día para otra, pues ha sido más de una vez en la que ha expresado que, antes del día en que se detonó la discusión que los llevó a la ruptura, las cosas entre los dos marchaban viento en popa.

Luego de que la expareja se enamorara en el reality que un día produjera Magda Rodríguez, comenzaron a escribir una historia de amor que, en pantalla, parecía del todo perfecta. En una entrevista con Matilde Obregón, María Fernanda Quiroz confió que, al poco tiempo de enamorarse, Estrada se mudó a vivir con ella a su departamento, a partir de ahí pasaron dos años y medio de relación en los que concibieron a Noel, su primogénito.



Foto: Instagram

Lee también: José Julián ya recibió la herencia que le dejó Irma Serrano “La Tigresa”

Y aunque todo se encontraba bien entre ellos, fue justo un mes después de que Christian le entregara un anillo de compromiso en Nueva York, la ciudad favorita de Ferka, cuando tuvieron una discusión muy fuerte, el día del bautizo de Noel, sin embargo, el conflicto ocurrió entre la actriz y la madre de Christian que -Quiroz detalló- se encontraba pasada de copas como casi todas y todos los invitados.

“Tuve un altercado con su mamá que, la verdad, siempre la habíamos llevado superbién, siempre la respeté, era mi familia ya, es la abuela de mi hijo, la mamá del hombre que yo amaba y siempre creí que yo también era amada por esa familia”, destacó y prosiguió: “El día del bautizo fui atacada y me faltó al respeto (…) hay alcohol en esas fiestas, ya era noche, no sé si ya lo tenía guardado, me dijo ´perra´: ‘Yo soy más perra que tú, Ferka´”, contó.



Foto: Instagram

Después de eso, María Fernanda se defendió y alzo la voz, pues la madre de su pareja también la manoteó violentamente. En cuanto Christian se enteró de la discusión, el modelo tomó partido por su madre y señaló a Ferka, faltándole al respeto frente a la familia en ella y todas sus amistades, lo que molestó mucho a la actriz, por lo que decidió retirarse de la fiesta con su hijo, pues además de insultarla, Estrada se comportó con mucha agresividad.

De acuerdo con la actriz, fue la primera vez que notó que su pareja tenía esa clase de comportamiento violento, pues aseguró que nunca la había tratado de esa forma, a salvedad de algunos tratos que detectó cuando participaron en el reality de parejas “Inseparables”, aunque confesó que en ese momento pensó que eran desavenencias mínimas que, eventualmente, se arreglarían.

Así fue que, como cuenta la actriz, su pareja se desapareció por tres días y cuando volvió a casa sólo dijo que se llevarías sus cosas:

“Me voy a casa y pienso: ´-Va a venir, vamos a arreglar la situación´, pues no, desapareció por tres días, por completo, ni un mensaje, nada”, detalló.

Ferka recuerda ese momento como el que le abrió los ojos, pues se percató de que el amor que tanto le había jurado su pareja no existía, pues consideró que ese sentimiento se demuestra con hechos y no con palabras.

Lee también: Los romances y los tres grandes amores de Irma Serrano, "La Tigresa"

Y aunque su expareja no la dejó hablar ni escuchar razones, la actriz accedió a que siguiera reuniéndose con Noel para que su hijo no perdiera contacto con su padre, pero a cada encuentro, el modelo la insultaba y amenazaba, pues llegó a llamarla “cualquiera” por participar en el reality de “Las estrellas bailan en Hoy”.

Fue el día en que trató de llevarse a su hijo cuando Ferka recuerda que le dijo que era lo peor que le había pasado, por lo que se arrepentía de haberla conocido: “(Me dijo) que era una ´cualquiera´ porque, claro, venía de bailar y no le gustó que bailara y estuviera así, porque cuando fue lo del baile, desde que inició el proyecto se volvió loco de celos con mi compañero y de ahí insultos, insultos e insultos, fue horrible”.



Foto: Instagram

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

melc