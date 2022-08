Ferdinando Valencia recuerda a su hijo fallecido: hace tres años murió tras padecer meningitis

Ferdinando Valencia y la actriz costarricense Brenda Kellerm vivieron hace tres años semanas muy difíciles cuando en medio de la alegría del nacimiento de sus mellizos Dante y Tadeo, uno de ellos presentó graves problemas de salud.

El actor mexicano recordó en su cuenta de Instagram a Dante, su hijo que murió hace tres años tras estar 23 días hospitalizado en Estados Unidos.

En un inicio todo parecía normal, el nacimiento de ambos niños se dio con éxito, sin embargo, a Dante le diagnosticaron meningitis bacteriana, que es una inflamación de las membranas de la médula espinal y el cerebro, usualmente causada por una infección.

El panorama se complicó cuando además de este problema Dante presentó hidrocefalia, neumonía, un derrame cerebral, insuficiencia cardiaca y anemia; se sometió a varias transfusiones y sus riñones no estaban trabajando adecuadamente.

En su momento, la pareja de actores pidieron oraciones para que su hijo se salvara, sin embargo, tras estar con vida 100 días, el pequeño falleció: "8 meses en mi vientre, 100 días en mi vida y toda una eternidad en mi corazón. Te amo Dante. Adiós mi Dante", escribió su madre Brenda Kellerm.

A tres años de la tragedia, Ferdinando y Brenda recordaron a su hijo con emotivas fotografías y mensajes.

"3 años extrañándote! Si me escuchas, si lo sabes, no me olvides, porque sin importar donde estés, yo, el que estoy aún aquí, sigo siendo tu padre y amándote como tu padre. ¡Hasta encontrarnos Dante por favor nunca me olvides! @nuestrosmellizos", se lee en el mensaje de Ferdinando.

Brenda también recordó emotivamente a su hijo:

"Mi angelito hermoso, como te extraño, ya 3 años sin tenerte, hoy el cielo está de fiesta, te amo mi vida".

La página de los mellizos

Dante y Tadeo tienen una página en Instagram donde sus padres escriben la historia de ambos, y aunque Dante ya no está en el mundo terrenal, está muy presente entre los fans de la pareja, quienes con frecuencia hacen dibujos en los que los mellizos siguen juntos.

Además, momentos especiales y divertidos en la vida de Tadeo también son posteados en su página que cuenta con casi 500 mil seguidores.

"Este domingo es el cumple de mi enano hermoso #Tadeo le adelantamos su fiesta de 3 años. Te amamos mi amor y a mi angelito también el festeja en el cielo #Dante", se lee en un mensaje del pasado mes de abril.

