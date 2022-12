Federico Zapata de Los Caligaris arremete contra los mexicanos y la muerte de los hermanos Tirado, entre lo más leído de la semana

Una crítica al arquero de la selección albiceleste Dibu Martínez por parte del comentarista Paco Villa, de TUDN; desató la furia del músico Federico Zapata, integrante del grupo argentino Los Caligaris, quien en su cuenta de Twitter insultó a la afición mexicana.

"Ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota... dejen de llorar, prueben con el fútbol americano o el béisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros. Marica", escribió Zapata.

De inmediato los usuarios de la red social reaccionaron, pidiendo a los organizadores del Vive Latino que no permitieran que Los Caligaris se presentaran en la próxima edición del festival; esto llevó a Federico Zapata a pedir disculpas a los mexicanos y a todos los que se hubieran ofendido, además solicitar que se dejara fuera de esto a sus compañeros.

Sin embargo, minutos más tarde, la agrupación sacó un comunicado en el que anunció que Federico Zapata quedaba fuera de la banda, ya que sus declaraciones llenas de violencia no los representa. "Si uno de nosotros piensa así, ya no es uno de nosotros", se lee.

Andrés García arremete contra sus hijos

A través de un video que fue subido a sus redes sociales, Andrés García vuelve a hablar de sus hijos Andres Jr. y Leonardo, a quienes acusa de estar detrás de su herencia, además de defender a su esposa Margarita Portillo y a su hijo Andrés López Portillo, de aprovecharse de su vulnerable situación para obtener dinero e inclusive drogarlo.

“Vamos aclarando que ni Margarita tiene que ver con la droga, ni Andrés López Portillo tampoco. A estos cretinos no les hagan caso, esa gente no tiene ninguna credibilidad y tan poca ma*** tienen que yo ando muy enfermo, y no me dejan morir en paz (…) Leonardo y otros hijos míos que andan por ahí, todo porque quieren quedarse con la herencia... lo que yo haga con mi dinero, es cosa mía, a nadie le importa un car***”, remató.

Y acusó a la madre de Andrés Jr. y Leonardo, Sandra Vale, de proporcionarles drogas a sus hijos en diversas etapas de sus vidas. Al principio del video se muestra un documento, donde se asegura que el video fue grabado con consentimiento de Andrés García y en pleno uso de sus facultades mentales.

Las confesiones de Chingu amiga

El conductor Yordi Rosado tuvo como invitada a su canal de Youtube a una de las influencers más populares del momento, Sujin Kim, mejor conocida como Chingu amiga, quien platicó con él su experiencia de vida en Corea del Sur, donde enfermó de burnout (estrés laboral crónico) debido al nivel de exigencia con que se topa a nivel laboral, y cómo en México encontró estabilidad.

“Para la sociedad coreana soy una fracasada - dijo Sujin Kim - porque no entré a una compañía buena, tengo treinta años y no me he casado, todos mis amigos cuando volvía decían probrecita”.

La joven de 31 años también aceptó que al principio a su madre le daba vergüenza aceptar que ella había venido a México en busca de una mejor vida, ya que en Corea haber estado afectada mentalmente le restaba oportunidades.

También sorprendió a Yordi el escuchar que durante su etapa de estudiante, Sujin sufrió golpes por parte de sus profesores, por ejemplo, su maestro de inglés le daba diariamente una lista de palabras para aprenderse, si no lo hacía le daba un reglazo por cada palabra que fallara

Todo cambió cuando a los 22 años la mandaron, como a varios de sus amigos, a otro país para que practicara su inglés, en Canadá conoció otra cultura y desde entonces volver a adaptarse a su país le resultó muy difícil. En México trabajó al principio en algunas empresas coreanas, aunque recuerda que sufrió bullying.

Quién es Federico Zapata

Actualmente es el primer exintegrante del grupo argentino Los Caligaris, dentro de la banda era el encargado de tocar el trombón, y antes de su desafortunado comentarios sobre la afición mexicana, era muy querido en México y recientemente compartió varias fotografías de su visita a la CDMX.

En entrevista hace algunos años para el medio argetino Mira el Norte, Federico Zapata habló de México y del cariño del público de ese país.

"México es un tema especial, allá a la banda le va bien, es un mercado que ya está trabajado, nosotros llegamos al aeropuerto de México y hay mucha gente esperándonos con banderas, con fotos para que les firmemos, estamos dos horas; es lo mejor", expresó.

Zapata reconoció que esas muestras de amor y admiración del público le sirven a los músicos para impulsarlos a dar lo mejor y así poder responder al cariño de la gente.

"Un poquito de alimento para el ego sirve para los músicos, es lo que te hace brillar un poco más para la gente que busca eso, hay que devolver un poco, si la gente te agita, te busca, la gente te posiciona en el lugar de la fama, y hay que ser como la gente quiere que seas", dijo entonces.

Luto en el mundo del espectáculo

El pasado 16 de diciembre en redes sociales comenzaron a circular mensajes buscando a los hermanos Jorge y Andrés Tirado, músico y actor respectivamente; quienes habían sido reportados como extraviados. Personalidades como Eduardo España, Amandititita y Johanna Murillo compartieron la alerta de búsqueda donde se veían las fotografías de ambos con la leyenda: “estamos buscando a nuestros queridos amigos Jorge Tirado y Andrés Tirado”.

Finalmente fueron encontrados dos días después, en el interior de una casa ubicada en la calle de Medellín, en la colonia Roma, donde las autoridades reportaron el hallazgo de tres cuerpos, todos varones, que estaban maniatados y sin vida, se trataba de los dos jóvenes y su tío Luis González de 73 años, además hubo una sobreviviente, su tía Margarita María Ochoa de 72 años.

Esto fue reafirmado por la Fiscalía General de Justicia, agregando que había señales de violencia en el interior de la casa donde Jorge y Andrés fueron vistos por última vez.

Posteriormente se supo que el móvil del homicidio fue la disputa por la casa, donde vivían Blanca, Azuher y Sally, madre, hija y yerno, quienes vivían en el inmueble y lo reclamaban como propio, ya que la primera alegaba ser heredera del anciano, que era hermano de Margarita Ochoa; que vivió ahí hasta mayo pasado que murió y a quien cuidó como enfermera. Hasta el momento van cinco detenidos por estar involucrados de algún modo en el caso.

