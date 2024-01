La maternidad de un hijo con autismo presenta sus propios desafíos, según afirma la cantante de Kabah, Federica Quijano, en sus publicaciones de Instagram.

La artista comparte la complejidad de ser madre de Sebastián, su hijo autista, describiendo días llenos de momentos entrañables pero también de dificultades notables. En sus propias palabras: “A veces como mamá azul es como una montaña rusa, hay días que sebastián está increíble, días en que ves a tu hijo a los ojos y te corresponde, te ve y te ama y tienes esos momentos que valoras muchísimo como mamá, pero hay otros como este muy complicados”, explica.

El diagnóstico de autismo para Sebastián llegó a la temprana edad de tres años. El autismo, una condición relacionada con el desarrollo del cerebro, impacta la percepción y la interacción social de quienes lo padecen.

En una entrevista de 2017 con EL UNIVERSAL, Quijano dijo: “Para las personas que vivimos con un hijo con autismo esa es la pregunta, que no sabemos qué va a pasar con ellos, a mí me gustaría dejarle un futuro sólido, terminar de comprar mi casa, tener un ahorro, tener un lugar donde él, si yo falto, tenga un ahorro, que esté cuidado. Sé que María va a tomar su camino, yo quiero que ella sea intensamente feliz, que se case y que yo sea la abuela feliz pero que no cargue conmigo. Yo creo que mi hijo y yo nos vamos a cargar”.

En el presente, la vida de la intérprete se ha complicado aún más. Después de un episodio en el que su hijo fue violento con ella, resultando en un cabezazo que le causó daño al brazo, la cantante requirió asistencia médica. A través de sus redes sociales, relató el incidente y su visita al hospital, donde recibió tratamiento para una tendinitis.

El proceso de recuperación incluye antiinflamatorios, complejos vitamínicos y reposo, según detalla el médico que la atiende a domicilio. Mientras Federica Quijano se recupera físicamente, su hijo Sebastián experimenta cambios en su comportamiento, influenciados por ajustes en su medicación.

Aunque desde el incidente no ha compartido más detalles sobre la situación de su hijo ni su propia recuperación, al finalizar el día, agradeció a sus seguidores por sus mensajes de apoyo. Sin embargo, la incertidumbre se cierne sobre su participación en futuros compromisos, incluido un concierto programado para el 2 de febrero en Arizona. El impacto de esta situación pone en duda la presencia de Federica Quijano en las próximas actuaciones del grupo de pop.

