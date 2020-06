Yo no soy racista; yo no ofendí a nadie: Bárbara de Regil

Bárbara de Regil ya rompió el silencio y por medio de sus redes sociales trató de aclarar los comentarios que ha realizado, así como su posición sobre defender su privacidad.

La actriz de "Rosario Tijeras" armó un grupo de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram para que sus seguidores le preguntaran lo que quisieran, y es así que salió el tema sobre racismo del cual aseguró que el comentario que hizo se debió a un recuerdo que tuvo en su juventud.

"Vamos a empezar por lo más importante. ¿ustedes creen que yo haría un en vivo de mis entrenamientos, casi todos los días con el fin de lastimar a alguien? Entiendo perfecto que estamos viviendo un momento sumamente difícil en cuanto al racismo, lo entiendo y me duele mucho.

"Yo nos soy racista, la gente que me conoce y que ha seguido mis redes desde siempre sabe el ser humano que soy. Yo hablé de mí en primera persona y después rematé con un '¡ay, qué horror!' porque me acordé que en mí adolescencia me metía a la cama de bronceado todos los días porque estaba de moda. Es exactamente como si mi mamá se ve al espejo y dice '¡ay, qué gorda, qué horror!' Y mi tía María que está a su lado le dice: 'oye, cómo te atreves a ofenderme' y ellas contesta 'yo no te estaba ofendiéndote a ti, yo estaba hablando de mí'.

La actriz e influencer aseguró que no ofendió a nadie, pero fue a ella quien la ofendieron muchas personas en las redes sociales al ser atacada por lo que dijo:

"Yo no ofendí a nadie, sin embargo a mi sí me han ofendido directamente, pero está bien. Cada día aprendo a cuidar mis palabras. Creo que es súper importante en distinguir entre el bien y el mal, entre cuando alguien los hace realmente por lastimar a alguien, real, directamente o cuando alguien lo hace por un mal comentario. Yo nunca quise ofender a nadie...", aseguró.

Entre las preguntas que le realizaron a De Regil, estuvo la su fan, de nombre Nicole, que le habló a su teléfono personal y que ella por supuesto molesta, le pidió que lo borrara y que nunca le volviera a llamar.

"No van a estar tranquilas hasta que no les conteste. Yo amo a mis fans, las amo y les dedico tiempo por medio de mis redes y en mis eventos en vivo. Voy al super y cuando me las encuentro en el cine, en la calle, me piden fotos y nunca niego una foto. Y miren que muchas veces tengo prisa o tengo algo, pero siempre doy la foto y siempre me trato de portar a la altura, como se lo merecen".

Ante el cuestionamiento, la actriz reveló que su teléfono personal fue filtrado no una vez sino muchas veces y que estuvo recibiendo llamadas a altas horas de la noche y en la madrugada, y que en muchas ocasiones esto le ocasionó susto y molestia, porque pensaba que había pasado algo con algún ser querido.

"Filtraron mi teléfono en muchos chats, mi teléfono personal y eso ya no estuvo padre, porque me hablaban todo el día, todo el tiempo, a las dos de la mañana. Primero no contestaba, pero me pasó que mucha gente me hablaba y me decían 'oye Bárbara, te hablé y no me contestaste'. Entonces empecé a contestar y hablé con muchas fans y les pedía que por favor ya no circularan mi teléfono, por favor. Muchas me hacían caso y otras no...", explicó.

"No me hablaban una vez, 50 veces seguidas, por supuesto que le pedí (a Nicole) que ya no me hable y que deje de pasar mi teléfono en muchos chats... Tras de esa llamada, por supuesto que hay miles".