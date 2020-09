Xavier Ortiz, Kurt Cobain, Robin Williams... famosos que han sucumbido al suicidio

Detrás del éxito y riqueza de los famosos muchas veces se esconden diversos factores como alguna enfermedad, depresión, abuso sexual, adicción a las drogas, entre otros problemas, que los orillan a tomar el camino del suicidio como una manera de terminar con su sufrimiento.

Es por eso que, durante el marco del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, recordamos a algunas estrellas que se apagaron abruptamente, dejando atrás un gran legado artístico y además de tristeza, un sinfín de incógnitas sobre su decisión final.

Kurt Cobain

Kurt luchó durante toda su vida contra el dolor físico que le ocasionaba una extraña enfermedad estomacal, que nunca pudo ser diagnosticada por ningún médico y la cual trató de calmar con drogas.

A los 13 años ya consumía marihuana, además a sus problemas se sumó la depresión que le hizo tener pensamientos suicidas. Verlo llorar constantemente era un estado de ánimo que habían normalizado las personas que lo rodeaban.

El cantante considerado el padre del grunge y quien en su época revolucionó la escena musical, durante la promoción de su icónico disco “Nevermind” ya era adicto a la heroína, que le causó desmayos en sesiones fotográficas, además de sufrir algunas sobredosis.

El enorme éxito mundial, la fama y su riqueza fueron sobrepasados por sus problemas de adicción y depresión, y fue en 1994 cuando Cobain, a la edad de 27 años, decidió quitarse la vida, su cuerpo fue encontrado en el garaje de su casa junto a una escopeta, con la que se dio un disparo en la cabeza.

Robin Williams

El actor de Hollywood, Robin Williams sorprendió al mundo cuando durante el 2014 decidió suicidarse a la edad de 63 años, fue su asistente, Rebecca Erwin Spencer, quien lo encontró ahorcado con un cinturón en su habitación.

El comediante que hizo reír a varias generaciones con sus películas como “Mrs. Doubtfire”, “Jumanji”, “Aladdín”, atravesaba por una depresión de la cual muy pocos sabían, fue durante el rodaje de la “Noche en el museo: El secreto de la tumba”, cuando Williams colapsó.



Durante la autopsia se descubrió la verdadera causa de su sufrimiento y es que de acuerdo a Susan Schneider, viuda del actor, lo que alteró su comportamiento fue que padecía de "demencia con cuerpos de Lewy", un trastorno neurodegenerativo que afecta la memoria y las capacidades motoras.

La depresión, el no poder memorizar las líneas de su libreto, el sentimiento de haber perdido la capacidad de hacer reír a la gente, fueron algunos detonantes que orillaron al actor a tomar esa fatídica decisión.

Armando Vega Gil

Armando Vega Gil, fundador e integrante del grupo mexicano Botellita de Jerez, se suicidó en abril del 2019 conmocionando a la escena del rock mexicano, sobre todo porque publicó lo que haría en su cuenta de twitter y nadie se percató de ello.

De acuerdo a sus amigos y miembros de su banda, el músico se encontraba bien y nunca mostró signos de depresión o de algo que lo llevara a tomar dicha decisión. De alguna manera, el también escritor, se derrumbó al ser señalado por una joven dentro de movimiento #MeToo de haber abusado y acosado a una niña de 13 años, dicho señalamiento fue realizado de manera anónima.

De acuerdo a informes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), Gil se colgó de un árbol al interior de su casa.

“No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal”, fue lo que escribió antes de quitarse la vida.

Pedro Armendáriz

Pedro Armendáriz, uno de los actores más emblemáticos de la Época de Oro también decidió terminar con su vida a los 51 años de edad, estuvo luchando contra el cáncer por cuatro años.

Armendáriz participó en más de 100 películas como “Flor Silvestre”, “María Candelaria”, “Enamorada” y “La Perla”, junto a Dolores del Río y María Félix, pero fue su enfermedad la que fue apagando sus deseos de vivir.

El actor se suicidó en el hospital de la Universidad de California en Los Ángeles, se cree que no pudo soportar la noticia de que tan sólo le quedaba un año de vida, así que mientras su esposa lo dejo solo en su habitación por ir a buscar algo de almorzar, se disparó.

Stefanie Sherk

La actriz canadiense Stefanie Sherk, quien fuera esposa del actor mexicano Demián Bichir desde el 2011, fue hallada inconsciente en la alberca por el actor, cuando él regresaba de hacer unas compras.

Aunque Bichir llamó a los paramédicos, quienes consiguieron reanimarla y llevarla a un hospital, falleció después de ocho días de estar internada.

Después de la autopsia, la oficina del forense de Los Ángeles calificó su muerte como un suicidio, al encontrar que murió por una encefalopatía anóxica, trastorno caracterizado por la reducción de oxígeno que hace que se pierda la función cerebral y que es causado por la asfixia y ahogamiento.

Avicii

El DJ sueco de 28 años de edad también tomó la decisión de quitarse la vida, su muerte conmocionó al mundo entero, sobre todo porque nunca mostró señales de depresión o de alguna circunstancia que lo llevara a tomar tal decisión.

De acuerdo a familiares cercanos del músico, fue con un vidrio afilado con lo que se autolesionó, causándose la muerte al cortarse las venas, mientras disfrutaba de unas vacaciones con sus amigos en Mascate, Omán durante el 2018.

Tim Bergling, como es su nombre verdadero, se había retirado de los escenarios en el 2016 cuando enfrentaba algunos problemas de salud, entre ellos una pancreatitis aguda, causado por el exceso de alcohol.

Chester Bennington

“No, definitivamente no hay manera de ayudar a gente como él, es fácil decir o hablar sobre lo que se debió o no haber hecho para ayudarlos, pero realmente tú no ves nada, no te das cuenta, no percibes claramente la situación por la que están atravesando…” fueron las palabras que compartió con EL UNIVERSAL Sean Dowdell, amigo del vocalista de Linkin Park.

Chester sufrió durante toda su vida de depresión y por más que luchó contra ella, fue durante el 2017 que perdió la batalla y decidió suicidarse a sus 41 años de edad.

El cantante hizo público que había sufrido de abuso sexual desde los siete años, un abuso que se prolongó hasta los 13 años por parte de un amigo mayor que él y mientras esto sucedía su situación familiar también era complicada. Los problemas de su pasado lo arrastraron al abuso de drogas y alcohol

A simple vista el cantante estaba pasando por una etapa de plenitud, lleno de proyectos y deseoso de realizarlos, frente a sus amigos mostró una sonrisa hasta el final, por lo que fue un shock los que sintieron al recibir la noticia de su suicidio.

Chris Cornell

Chris Cornell, quien fuera vocalista de Soundgarden y Audioslave, decidió terminar con su vida el 18 de mayo de 2017, a los 52 años al interior del baño de un hotel en Detroit.

El cantante estuvo también luchando por muchos años en contra de la ansiedad, depresión y las drogas, para ello tomaba el fármaco Ativan, de acuerdo a Kirk Pasich, abogado de los Cornell.

Y aunque fue encontrado ahorcado, la viuda del cantante señaló mediante un comunicado como una decisión “inexplicable” lo que hizo, piensa que fue una consecuencia del medicamento lo que le hizo tomar esa decisión.

Sin duda como su esposa, muchos seguidores del músico se quedaron sorprendidos y consternados por el final de Cornell, quien también estaba en medio de una gira y con miras hacia el futuro.

Xavier Ortiz

El cantante mexicano sorprendió al medio artístico al quitarse la vida el pasado 7 de septiembre, la noticia fue dada por su hermana Olga Ortiz a través de las redes sociales, quien aseguró que estaba pasando por una situación difícil.

El exGaribaldi quedó muy afectado por el aislamiento que atravesó por el Covid-19, que le ocasionó problemas económicos por la falta de empleo, además de aún estaba muy afectado por su segundo divorcio.

Por su parte la Fiscalía de Jalisco, confirmó que el también actor murió de asfixia por ahorcamiento.

