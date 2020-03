Tom Chaplin, vocalista de Keane, podría tener coronavirus

Tom Chaplin, cantante de la banda inglesa Keane , poco después de cancelar el tour que estaban realizando por Estados Unidos aseguró desde las redes sociales que tiene los síntomas del Covid-19.

"Estoy casi seguro que me enfermé de coronavirus en nuestra gira. Sé que para muchos los síntomas son livianos, pero los últimos días para mí fueron horribles", escribió el cantante de 41 años desde su cuenta de Twitter.

Fairly sure I picked up Coronavirus on our US tour. I know symptoms will be minimal for most, but last few days for me have been awful. V high temperature, cough, sore throat, breathlessness. Feeling ok now but all I’ll say is I wouldn’t wish my symptoms on the old or vulnerable!

