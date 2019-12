Te me tapas en este preciso momento: Raúl Araiza a su hija

El presentador de televisión Raúl "El Negro" Araiza demuestra en sus redes sociales el cariño que tiene hacia sus hijas, pero también ha dejado ver que es un papá celoso luego que sus niñas ya no son pequeñas, pues la mayor, Camila, publicó una foto en bikini y él la reprendió.

"Te me tapas en este preciso momento, escuincla rebelde", escribió el también actor en la foto donde se ve la joven levantando los brazos y con un bikini rojo.

En la cuenta de la joven la dichosa fotografía tiene más de 3 mil 800 Me Gusta, pero ha sido en la cuenta de su padre donde ha robado los suspiros de varios, pues la instantánea ya supera los 34 mil 500 Me Gusta.

Incluso la actriz Sherlyn le pidió a Raúl Araiza que no fuera celoso, pues su hija está hermosa; sin embargo a una persona que le comentó algo similiar él se detuvo a contestar: "oh, no me ayudes".

Cuestionado si Camila le hacía caso a su comentario él respondió que no.

Camila Araiza es la hija mayor del presentador de "Hoy"; la menor es Roberta. "El Negro" suele compartir en sus redes fotografías con ambas.



nrv