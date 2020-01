Sofía Castro revela que sufrió al ser parte de la familia presidencial

Sofía Castro por primera vez tocó el tema de cómo fue su vida dentro de la familia presidencial en el sexenio de Enrique Peña Nieto, exesposo ahora de su madre Angélica Rivera.

La joven actriz de 23 años de edad habló en un programa de la cadena Univisión, en el que participa, y allí sorprendió a todos cuando reveló que durante esos seis años, en donde su mamá se convertiría en la Primera Dama de México, la pasó muy mal, ya que a su corta edad (14 años) tuvo que enfrentar constantes críticas y ataques por parte de la gente, cosa que fue algo difícil de manejar para ella.

En aquel tiempo, la también hija de José Alberto Castro comenzaba su carrera como actriz y explicó que ella no había pedido ser parte de la familia presidencial y que por ello ese inicio en la farándula nacional se vio opacado por los detractores del entonces presidente de México.

"Yo la pasé muy mal por las críticas, yo estaba estudiando, iba en tercero de secundaria, ¿qué puede hacer una niña a los 14 años? Yo no escogí para nada ser parte de la familia presidencial y ojo, no estoy diciendo '¿ay, por qué?', para nada", aseguró

Sofía Castro también reveló que muchas veces quiso tirar la toalla y abandonar la vida pública, tanto en su profesión como también la que tenía en la Residencia Oficial de Los Pinos, ahora convertida en un centro cultural.

"Para mí fue muy fuerte, porque me criticaban muy feo, me decían cosas muy feas, muchas veces quise tirar la toalla. Muchas veces decía 'ya no quiero, mejor soy abogada y ya', pero mi pasión es esta (actuar) y no me podía dejar tumbar por nada ni por nadie", sostuvo Castro.

Pero no sólo fue su relación con la política la que puso "piedras" en el camino de la actriz de "Vino el amor", "El hotel de los secretos", entre otras producciones más, sino que la fama con la que goza tanto su madre como su padre y su familia, ya que es sobrina de Verónica Castro y por lo consiguiente prima de Cristian Castro, le fue poniendo más alta la vara en la que fue medida. Pero esto no hizo que se sintiera menos sino todo lo contrario, porque sabe que su apellido ha tenido un peso significativo y eso la hace estar más orgullosa.

"Sofía Castro es una niña de 23 años que empezó su carrera a los 14, tengo una mamá actriz que es muy famosa, un papá productor que es muy bueno en lo que hace, un primo cantante, una tía también actriz".

"De repente si es una presión muy fuerte, pues tengo que demostrar al público, a la prensa, que sí tengo la capacidad, que es lo que amo, que sí es lo que quiero y aparte, que mis papás también se sientan orgullosos de mí", dijo Castro.



Por último, Castro aclaró que la relación con la hija del exmandatario, Enrique Peña Nieto, Paulina es excelente y que se ven como hermanas, ya que vivieron juntas por mucho tiempo.

"Vivimos muchos años juntos, nos queremos, nos respetamos y ese cariño va a ser inmenso y va a ser para siempre".