Sharis Cid estalla contra la prensa: "no me apoyen, no los necesito"

"¡Déjenme en paz! hablen de lo bonito en mi vida, ¡ya! lo que pasó ya pasó", fue la forma como la actriz Sharis Cid respondió a un grupo de reporteros, cuando a la salida de Televisa, San Ángel, la interceptó para preguntarle acerca de la reapertura del caso de asesinato de quien fuera su esposo, Isaías Gómez, noticia que ella misma dio a conocer en su Instagram.

Cuando ella mencionó que ya había dicho lo que tenía que decir en sus redes sociales, los reporteros le insistieron mientras la camioneta que ella manejaba avanzaba, cuando se detuvo dijo sobre su renuencia a dar declaraciones al respecto: "Porque no quiero, porque ya pasó y estoy en una nueva etapa de mi vida, gracias".

Pero el momento que la hizo enfurecer fue cuando una de las periodistas le mencionó que siempre la han apoyado en su carrera, así que volvió a hacer un alto y señaló a los ahí presentes visiblemente molesta.

Lee también: La actriz porno Luna Bella se sincera: "Me metí con un pastor cuando era cristiana"

"Me han apoyado siempre que tengo un problema y cuando estoy trabajando, no. Cuando se trata de chismes, ahí están, pero cuando estoy trabajando, haciendo novela, nunca han estado para mí, más que cuando hay un problema".

La actriz quiso subrayar que está ya en una etapa feliz de su vida, en la cual tiene dos nietos y es feliz, que ella ya había dejado atrás todo lo pasado y que si la querían ver molesta lo habían logrado, "y si no me quieren volver a apoyar, no me apoyen, no los necesito", dijo arrancando su vehículo y alejándose.

Después de todo el alboroto que provocó esta reacción en los programas vespertinos de chismes, Sharis volvió a utilizar su Instagram para dar una especie de respuesta a los sucedido, acompañando su publicación con una foto donde luce sensual.

Lee también: Javier Solís ganaba 17 pesos al día: estas fueron sus vivencias en Tacubaya y su última voluntad

"Hoy cumplo 28 años de carrera artística. Hoy me celebro, habrán personas que digan ¿quién es? ¿qué ha hecho? Y sabes qué es lo más increíble que esas personas son las que no han dejado de hablar de mí durante este tiempo así que hoy con 28 años de carrera artística más todo el trabajo que he realizado aparte ya que siempre he sido empresaria bendito Dios, hoy puedo decir: Gracias Dios, gracias familia, gracias vida, gracias a ustedes que me quieren , porque sólo a ustedes los necesito. Lo demás sale sobrando le guste a quien le guste".



mafa