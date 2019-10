Fanáticos de Hugh Jackman hacen guardia durante la noche, afuera del hotel en donde el actor se encuentra hospedado, con la esperanza de poder ver a su ídolo, poder tomarse una selfie con él y conseguir un autógrafo.

Es indiscutible decir que el actor australiano se ha mostrado con sencillez y accesibilidad ante sus admiradores mexicanos; muchos de ellos han tenido la fortuna de encontrárselo durante los momentos, que el intérprete de “Wolverine", ha estado paseando en la Ciudad de México, le han pedido tomarse una foto, un autógrafo y hasta el momento no se ha negado.

Tal comportamiento del también cantante, ha despertado la esperanza de muchos fanáticos que también desean poder conocer a su ídolo, muchos de ellos no pudieron asistir a su espectáculo “The man, The music, The show” que está ofreciendo en la Arena Ciudad de México, porque no alcanzaron boleto o por falta de dinero.

Es por esa razón, que estuvieron durante horas afuera del hotel en la noche, para esperar a que el actor regresara de su presentación y pudieran conocerlo, la noche anterior también se encontraban aproximadamente 30 fanáticos en la noche y Jackman salió a tomarse fotos con ellos.

Como su admirador Hermilo Rojas, quien lo estaba esperando y comentó a EL UNIVERSAL, que lo admira desde que tenía la edad de doce años, “yo veía las películas de 'X – Men' y desde entonces lo sigo porque es el único ‘Wolverine’. Yo le diría que tiene toda mi admiración por la calidad de persona que es, de actor y que venga más seguido a México”, dijo.

Rojas explicó que es un verdadero fan y ya tuvo la oportunidad de verlo en su visita pasada a México durante la alfombra roja de “El gran showman”, en donde se pudo tomar una foto con él, gracias a que en todo momento el actor se portó muy accesible con todos sus admiradores, “fue una foto muy mala, porque estábamos ahí todos en la valla, espero tener ahorita tener una mejor foto”.

Lamentablemente el convoy que lo acompañó al recinto en donde se presentó, consistía de cuatro camionetas Suburban negras, dos camionetas blancas y un dispositivo de seguridad que cerraba calles, se pasaban semáforos, todo esto para agilizar su traslado y al momento de llegar al hotel ingresaron por el estacionamiento, lo que hizo que sus admiradores ya no lo pudieran ver.

“Hace como diez minutos vimos cómo iban llegando las camionetas, espero que nos haya visto, pero no ha salido todavía”, informó.

