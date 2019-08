Se complica entrada de William Levy a Azteca

Nos enteramos que el regreso de William Levy a México ha sido más complicado de lo esperado, aunque hace unos días se dijo en esta columna que Alberto Ciurana, ejecutivo de Azteca, lo quería en sus filas, el tema es que no todos están conformes con la contratación, pues además de que los opositores a Levy en Azteca dicen que la televisora ya no hace melodramas, el cubano quiere cobrar lo que le daban cuando pertenecía a Televisa en donde, por cierto, se dice ha sido el actor mejor pagado.



Sara Corrales no quiere sólo noviecitos…

La actriz Sara Corrales dice que está mejor sola que mal acompañada; está soltera desde hace ya año y medio y se encuentra feliz y tranquila disfrutando de la vida, además ya no quiere “noviecitos”, porque busca una relación seria. “Cuando estoy con pareja (y escojo muy bien) me encanta estar con ella, pero si no he encontrado en este añito y medio a esa persona correcta, de verdad prefiero estar solita y tranquila… Soy súper exigente y creo que con los años nos volvemos más aún y más difíciles porque no sé, también ya no estoy buscando más noviecitos",



Ex académico pasa sin pena ni gloria.

El exconcursante de La Academia, José Antonio de la O, pasó sin pena ni gloria durante la conferencia de prensa del certamen Miss Mermaid México. Resulta que era el "invitado sorpresa" de la noche pero cuando lo presentaron varios asistentes tenían cara de no conocerlo; para colmo, mientras cantaba una canción, el audio no era el mejor y su afinación tampoco.