Sasha, Raquel Pankowsky y Will Smith, entre lo más leído de la semana

Bofetadas, señalamientos desde Palacio Nacional, retiros y muertes, fue lo más visto en la semana que terminó, dentro del universo del entretenimiento.

El Oscar que tradicionalmente es noticia por ver quien lo obtiene, en esta ocasión no se salvó del morbo.

Una semana frenética para Will Smith y no precisamente por ganar el Oscar a Mejor Actor. Comenzó dando una bofetada a Chris Rock en plena ceremonia y terminó con su renuncia a la academia de cine, siendo blanco todos los días de críticas por parte del público y colegas como Jim Carrey quien dijo que él lo habría demandado. El actor de "El día de la independencia" y "El príncipe del rap" se disculpó públicamente: " mis acciones fueron ofensivas, dolorosas e inexcusables".



Will Smith dando una bofetada a Chris Rock en los Oscares 2022.Foto: AP/Chris Pizzello, archivo

Eugenio Derbez volvió a ser mencionado por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, por sus comentarios al tren maya. La historia había comenzado la semana anterior cuando el comediante y otros 30 artistas pidieron se detuviera la construcción del tramo 5 del tren maya y el mandatario los calificó de pseudo ambientalista y dijo que habrían sido pagados para aparecer en el mismo.

Derbez respondió que él no necesitaba de eso y AMLO reviró esta semana que ahora no se pagaba con sobres amarillos, sino con transferencias electrónicas. El político no mencionó que Derbez estuvo en el escenario del Oscar como parte de CODA, cinta que obtuvo el premio a Mejor Película.



Eugenio Derbez en los Oscares 2022. Foto: AFP/ Emma McIntyre, archivo

Bruce Willis, uno de los actores de acción más prolíficos en las últimas tres décadas, anunció su retiro obligado por padecer afasia, una enfermedad cognitiva que daña la parte del cerebro encargada del funcionamiento efectivo del lenguaje, generando pérdida en la capacidad de expresión, lectora y escrita, gradualmente. Directores que trabajaron en sus últimos proyectos han revelado que el actor de Duro de matar y Sexto sentido ya presentaba con ellos confusiones y en uno hasta se pidió acortar el guión para afectarlo menos.



Bruce Willis. Foto: El Universal, archivo

Murió Raquel Pankowsky, la actriz que en televisión caricaturizó a Martha Sahagún, pareja del ex presidente Vicente Fox. Una afección pulmonar obstructiva crónica (EPOC) acabó con su vida a los 69 años de edad, tras una trayectoria que también incluyó participación en cine y teatro, Era alguien que siempre llegaba a los set y foros con el guión aprendido de memoria, donde también hacía reír a todo mundo. "Tuvo una enfermedad muy difícil, que duró fácil tres años muy complicados", recordó su colega y amiga, Norma Lazareno.



Actriz Raquel Pankowsky. Foto: Juan Carlos Reynoso/El Universal,archivo

Tres semanas después de que Sasha Sokol lo señaló como su abusador cuando era ella adolescente, el productor Luis de Llano dejó el silencio para asegurar que jamás cometió un delito. El pasado 8 de marzo la cantante recordó que ella tenía 14 años cuando inició su relación con De Llano, que prácticamente le triplicaba la edad. "No he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral", apuntó ahora el ejecutivo en un comunicado.



Sasha Sokol. Foto: Marcial Gonza, archivo