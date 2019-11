Rocío Banquells: Alfredo Adame se cuelga de la fama de mi familia

“No sé quién es Alfredo Adame. Que me acuse de lo que quiera, no le debo nada a nadie. No necesito vivir de escándalos ni difamar la carrera de nadie, ni hablar mal de nadie. No me preocupa que él hable mierda de mí, él se hundirá solo. Él seguirá hablando y que bueno porque si él dice algo, me siguen a mí, él se cuelga de la fama de la familia Banquells”, declaró la cantante Rocío Banquells.

La intérprete de “Luna Mágica” no considera demandar a Alfredo Adame por las acusaciones que él hizo respecto a la venta de drogas y a la supuesta deuda de un disco producido de manera independiente.

“Yo no hice discos independientes. Tenía las disqueras más importantes de México y del mundo a mis pies. ¿Crees que necesitaría dinero para producir discos? Tenía todo en los ochenta, ellas (las disqueras) me financiaban”, comenta.

La actriz dijo no piensa proceder legalmente porque está muy ocupada con sus distintos proyectos como "GranDiosas" y “Ocrilú”, espectáculo que realizará al lado de Drag Queens el próximo viernes 15 de noviembre en el Teatro Metropólitan.

“No me interesa lo que diga. Ahorita estoy en esto, mi carrera es mía. No necesito vestirme cono Drag Queen para lograr mi objetivo, tampoco me voy a colgar de la fama de las Drags. A este personaje que habla mal de mí le mando muchas bendiciones, ojalá esté bien”, afirma.

Considera que "Ocrilú" es algo que ninguna mujer mexicana se atrevió a hacer antes y define este concierto como la representación de un país sin guerras, hambre ni muerte en donde ella es la reina.

“Es un honor compartir con estos grandes artistas. Son personas que dedican su vida a los escenarios y a transformarse para sacar lo mejor de nosotras, las mujeres. Me gustaría que se identificaran con cada una de nosotras”, dice la intérprete de “Este Hombre No Se Toca”.

Banquells cree que gran parte de los integrantes de las comunidades Drag y LGBTI+ la mantuvieron dentro del gusto del público durante su ausencia en los escenarios.

La estrella dijo que el título del espectáculo viene de una canción de relleno de su primer disco que nunca cantó en vivo. Las canciones que presentarán en el show son representativas de décadas pasadas como “La Maldita Primavera” de Yuri.

“Lo moderno está dentro del gusto de la gente, lo actual cono el reggaetón se escucha mucho, pero siempre salen estas canciones icónicas de los 80’s,pero esta vez las escucharán en su versión electro pop, fue una época maravillosa para los que nacimos musicalmente en esa década”, aclara.

