Productores le huyen a Patricia Navidad

Patricia Navidad está quedando fuera de la lista de productores de tv. Nos enteramos que la actriz había sido considerada para participar en una telenovela mexicana pero sus posturas sobre la pandemia y contra el uso del cubrebocas, las cuales expresa continuamente en Twitter, hizo dudar a un productor, al considerar que difícilmente se adaptaría a los protocolos sanitarios con las que se exige trabajar en un foro de grabación, lo que le ocasionaría más problemas que beneficios. Hoy el personaje con tintes cómicos está ya en manos de otra actriz.

José Eduardo Debez sí que aprovecha la ropa

Ser famoso no es sinónimo de lujos y para muestra está José Eduardo Derbez, quien en tiempos de pandemia demuestra que le saca jugo a sus prendas y así fue evidenciado su madrastra, Alessandra Rosaldo, quien al traer una playera muy desgastada de la espalda. "¿Neta no te alcanza para una... YouTube no te da para una playera más decente? Por favor una cooperacha", le dice la cantante y es que la playera de José Eduardo ya tenía hasta otro color en la espalda por el desgaste.

Maniquíes toman protagonismo en escenas de tv

En tiempos de contingencia y restricciones por el Covid-19, está causando sensación el uso de maniquíes por parte de las producciones, particularmente de tv; si bien no es un recurso nuevo, nos cuentan que hoy fue rescatado por Televisa para ayudar a realizar escenas de amor y otras que requieren contacto físico, con el fin de disminuir riesgo de contagios. Ahora que si bien, nos aclaran, ambos actores no tienen el virus –prueba previa realizada- y están de acuerdo con realizar la escena que le pide el productor, se hace con el mínimo de repeticiones.



