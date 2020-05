Paty Navidad se defiende y le responde a sus críticos

Paty Navidad aclaró que a pesar de que mucha gente no concuerde con sus opiniones sobre diversos temas, ella seguirá opinando porque es su derecho.

A través de un par de videos compartidos en su cuenta de Instagram, la actriz se defendió de las críticas que han generado sus comentarios en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde ha opinado de política, religión y la pandemia del coronavirus.

"México inicia 'La Nueva Normalidad', para no decirle 'Nuevo des-Orden Mundial', con semáforo en rojo. Ustedes creen que un país en rojo que tiene una rata amarilla en el centro es buen augurio? Muy similar a la bandera de China y símbolo comunista, que coincidencia, verdad ?", escribió hace unas horas.

La actriz consideró que a pesar de que no sea una experta en los temas de los que opina, es su derecho expresarse, aunque lo que diga, para muchos, sean "pendejadas".

"Todo lo que escribo en mis redes es por decisión propia y convicción. Sé que a algunos les agrada y a unos tantos no, independientemente de que yo conozca o desconozca los temas a la perfección o nada o lo que sea, tengo el mismo derecho a opinar que todos, así sea figura pública o no pública; el mismo derecho, así lo que diga sean pendejadas, como dicen muchos, el mismo derecho tenemos de decir pendejadas, hay muchos más de aquí que dicen mucho más pendejadas que yo, muchas más y que ni siquiera dan la cara, porque para eso también hay que ser valiente, yo doy la cara", enfatizó.



Navidad consideró que mucha de la molestia de la gente, es porque dice verdades incómodad.

"Muchas cosas que me desacreditan son verdades que no gustan y por eso es que causan tanto revuelo, para desacreditarlas hay que burlarnos de la verdad y hay que quitarnos valor, para que la gente no las crea, por eso es que les molesto tanto a algunos , otros muchos ni siquiera saben de qué hablo", expresó.

Finalmente, la actriz agradeció a quienes han mostrado respeto con sus ideas y advirtió que a los que no les parezca tendrán que aguantarse.

"Agradezco a la gente respetuosa, a los que no, se van a tener que aguantar porque voy a seguir opinando ¿ok?".

rad