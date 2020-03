Patricio Borghetti y Odalys Ramírez padecen coronavirus Covid-19

El conductor de "Venga la Alegría", Patricio Borghetti, dio positivo a su prueba de coronavirus Covid-19, misma que se realizó inmediatamente después de que su esposa, Odalys Ramírez, diera positivo a la misma.

“Confirmado. Covid-19, me dio positivo a mí también el estudio. Era lo que esperábamos, la verdad, obviamente por la cercanía. Me siento perfectamente bien, no tengo ningún sintoma, ni fiebre ni tos; me siento perfectamente bien, parece que por ahora me está dando asintomático, pero el estudio dio positivo. Ella se encuentra bien, ella sí tiene un poco de tos y falta de aire, pero muy moderado”, dijo en un video subido a su cuenta de Instagram.

En un video previo, junto a su esposa, Patricio señaló que había viajado a Madrid, y que tal vez esa era la razón de la infección; sin embargo, ya lo consultó con su médico y esto fue lo que le contestó.

“Me dicen que aparentemente no es de Madrid (el contagio). Yo viajé a Madrid y hace 18 días que regresé a México. Por los días, si me hubiera contagiado yo en Madrid, ahorita me tenía que haber salido negativo. No es una ciencia tan exacta, pero lo que me dicen es que el contagio, aparentemente, no fue en Madrid. No sabemos cómo nos pudimos haber contagiado, ya hay muchos casos en México, no sé si Oda se contagió antes o yo, da igual. En Televisa ya hay cinco casos, quizás algún repartidor de comida que lo tiene tosió y nos contagió, no se puede saber, es algo que va a estar pasando. No se imaginan lo cuidadosos que somos nosotros, somos obsesivos con el antibacterial, llevo muchos días obsesionado con el tema y por suerte me he mantenido sin contacto, no saludo a nadie de beso”.

El conductor, que está aislado por 15 días en una cuarentena forzosa, deseó no haber contagiado a nadie a la vez que pidió tomar precauciones y ver la situación con optimismo. "Les voy a estar mandando información de todo el proceso para que sepan de primera mano cómo se vive esa enfermedad”.



Maquillistas de Odalys, también en cuarentena

Luego que Odalys Ramírez, conductora de "Cuéntamelo Ya!" y del noticiero de Paola Rojas, diera positivo a Covid-19, tanto la periodista como sus compañeros Cynthia Urias, Paul Stanley y Roxana Castellanos se han puesto en cuarentena voluntaria a la espera de presentar síntomas y poder hacerse sus respectivas pruebas, pero también está en cuarentena la pareja que maquilla a Odalys, confirmó el productor Nino Canún a EL UNIVERSAL.

“Ningún otro elemento (del programa) dejó de venir, solo la pareja que maquillaba a Odalys, tanto en Chapultepec como en Televisa San Ángel”, dijo el líder del programa.

Señaló que han extremado precauciones en el foro y mantenido distancia entre ellos a fin de no continuar con esta cadena de contagios y dijo que se están limpiando constantemente las zonas comunes de la empresa.

“Una empresa especializada ha estado sanitizando el foro, camerinos y zonas de maquillaje”.

Cynthia Urias, conductora de "Cuéntamelo Ya!" subió un video a sus redes sociales explicando que no ha presentado síntomas pero esta es la medida a tomar después de que Odalys diera positivo, ya que ellas pasan mucho tiempo juntas.

“Nosotros queremos pensar que no hay contagio, no necesariamente porque ella tenga yo lo debo de tener, hay que estar pensando en positivo porque el miedo nos baja el sistema inmune, nomás nos paniquea”, agregó ella desde el encierro junto a toda su familia.

Enfatizó en que todavía no se puede realizar la prueba porque no ha presentado ninguno de los síntomas, y el protocolo es tener alguna de las especificaciones del Covid-19, como tos, falta de aire y temperatura.

