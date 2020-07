Para huevos, los de Memo del Bosque

Ahora que el productor Memo del Bosque está mucho mejor de salud y que está pasando más tiempo que nunca en casa, se ha dado espacio no sólo de preparar a sus hijos el que considera uno de sus platillos favoritos: hamburguesas, sino que también ha aprovechado para preparar huevos de las más de mil maneras en que sabe hacerlos, y es que dice, cuando era estudiante y no tenía dinero, aprendió a preparar huevos de todas las formas posibles, y ahora ha aprovechado para sorprender a sus niños con lo bien que le salen. Aunque reconoce que no cocina mucho, si de huevos se trata, los suyos quedan muy bien.

Alex Fernández pospuso show por sospecha de Covid-19

El 1 de agosto sería el debut del comediante Alex Fernández en teatro. Con la obra "Agotados" subiría al escenario para realizaruna presentación streaming que llevaba tiempo esperando, pero tras presentar fiebre y cuerpo cortado prefirió posponerlo ante la sospecha de que se había contagiado de Covid-19. "He estado trabajando, los primeros meses pude parar, pero después tuve que salir porque hay que trabajar como todos los mexicanos, con todas las precauciones, y entonces de repente empecé a tener los síntomas y dije `ya valio madre, ya me dio Covid´, le hable a mi doctor y me dijo `parece que no es, pero hazte la prueba´, me hice la prueba y no tuve Covid, Josera (José Ramón Zuñiga, director) dice que me dio `estrenitis´, por tanto estrés del evento",dice Fernández.

Elan da un giro a su carrera

La carrera de Elan parece haber dado un giro y ahora de cantante se ha convertido en toda una youtuber. Y es que apenas estrenó su canal en la plataforma hace una semana y ya tiene más de 110 mil suscriptores. Por si fuera poco, su primer video es bastante creativo pues, literalmente, aparece comiendo helado durante cinco minutos mientras se escucha su voz en off reflexionando sobre cosas como la edad o la pandemia. Y si alguien dudaba de su poder como creadora de contenido, basta ver otra de sus cuentas, la de TikTok, donde tiene 2 millones de seguidores.



