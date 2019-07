Ortiz de Pinedo no piensa en el retiro a corto plazo

[email protected]

No se retira, no se cambia de residencia y tampoco tiene problemas de salud, aclaró Jorge Ortiz de Pinedo antes de ofrecer una de sus últimas funciones de la obra Cosas de mamá y papá. El productor y actor saldrá de gira por el interior de la República y parte de Estados Unidos con La familia de diez.

“Voy a espaciar mi trabajo en la Ciudad de México por la altura. Sigo trabajando aquí pero ahorita me voy de gira, estaré dos meses fuera haciendo lugares que tiene menos altitud porque los médicos me recomiendan que no esté tanto tiempo de la ciudad. Es demasiada altura para mí 2 mil 200 metros, después regresaré y tal vez retome la obra, todo depende de cómo siga la temporada".

“Los médicos me dicen, 'Está muy bien, tiene usted una resistencia fantástica, pero no puede arriesgar tanto sus pulmones, váyase con calma y le recomendamos que la mitad del año no la pase en una ciudad tan alta'. Entonces voy a estar yendo y viniendo, trabajando en niveles (de altura) más amable para mis pulmones”.

El patriarca de los Ortiz de Pinedo aseguró que no parará de trabajar porque ya tiene varios proyectos de teatro para montar y la nueva temporada de Una familia de diez, que comenzará a transmitirse el 25 de agosto. Entonces la palabra retiro no está dentro de sus planes a corto plazo.

“No me puedo retirar porque debo mucho dinero. Tengo que seguir pagando cosas del teatro (Royal Pedregal), tengo que seguir sobreviviendo. También es difícil cambiar de residencia, pero sí es posible estar viajando y estar en lugares que tienen una altitud más razonable, como Monterrey, Acapulco que está perfecto, Tijuana y Mexicali que son bajísimos. Luego me voy a EU donde tengo compromisos en ciudades que no son de montaña. No puedo evitar regresar a la Ciudad de México porque aquí tengo todo, mi familia, mi teatro, mi oficina, la televisora, aquí produzco, dirijo, actúo”.

Cabe recordar que el creador de programas como Cándido Pérez y La Escuelita ha tenido dos lobectomías (extirpación de un lóbulo del pulmón), una en 2012 y otra en 2017, por el cáncer de pulmón que padeció. Por ello su función pulmonar se ha visto disminuida, pero el actor aseguró que actualmente se encuentra muy bien de salud y decidió realizar está dinámica como una manera de prevención, dándole un descanso a sus sistema respiratorio.

“Quiero que la gente sepa que Cosas de mamá y papá continúa en el Teatro Royal Pedregal, mi empresa se queda y Mauricio Herrera entra a alternar. Él empieza el viernes 2 de agosto, haremos una pequeña ceremonia de 'Te entrego los trastos o te doy la estafeta de corredor a corredor – bromea -, y te encargo la temporada, a Susana Alexander y a todo el elenco'”.

Hace dos semanas Jorge Ortiz de Pinedo le pidió a Mauricio Herrera que alternara con él su personaje en Cosas de mamá y papá, y el comediante de inmediato dijo que sí, se aprendió el libreto y ya lleva cuatro ensayos, pero la siguiente semana estará trabajando de lleno para estar listo para el viernes, según palabras del productor, quien confía plenamente en la experiencia y talento de su amigo, además considera que con su ingenio le dará un nuevo aire a la obra y hará una excelente mancuerna con Susana Alexander.

La familia de diez visitará el 3 de agosto Chihuahua, Ciudad Juárez el 5, el 10 de agosto Irapuato, el domingo 11 Guadalajara, Tijuana el 31 de agosto y Mexicali el 1 de septiembre.

nrv