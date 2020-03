Odalys Ramírez da positivo a coronavirus

La conductora Odalys Ramírez confirmó que dio positivo a coronavirus, por lo que este jueves su esposo, Patricio Borghetti, también acudió a hacerse la prueba para saber cuál es su condición.

En un video compartido en sus redes sociales, Odalys señaló:

"Me habló la doctora hoy temprano para decirme que salí positiva, es decir, sí tengo coronavirus, mis síntomas han sido muy leves, no he tenido fiebre en ningún momento. Lo que me llamó la atención es que tenía a ratos falta de aire, y es por eso que decidieron enviarme a realizarme la prueba".

La conductora dijo que como sus síntomas no son graves, no amerita que esté hospitalizada, basta que esté en casa, aislada en una habitación de su casa y sin estar en contacto con gente, con su esposo e hijos. Apenas ayer compartió otro video contando que había ido a hacerse la prueba por algunos síntomas que había tenido, como falta de aire, pero nunca tuvo temperatura.



Su esposo también publicó un video en su cuenta personal señalando que él también iba en camino a hacerse la prueba.

"Con la novedad de que a Oda le dio positivo por coronavirus, estoy yéndome al hospital a hacerme también la prueba. La doctora dijo que había que asumir que yo también lo tengo, pero para tener certeza y dar un poco más de claridad al asunto, voy a ir a hacerme la prueba también, para que toda la gente que ha estado en contacto conmigo esté al pendiente y sepa lo que tiene que hacer, tomen las precauciones necesarias para no seguir propagando esta enfermedades".

El conductor de "Venga la Alegría" comentó que él es obsesivo con el tema de las enfermedades y en su casa hay mucho higiene por lo mismo, pero aún así les dio.

El conductor hizo un viaje a España recientemente, como él mismo comentó en un video.

Odalys Ramírez y Pato Borghetti son papás de Gia y Rocco, de 4 y 1 año respectivamente.

