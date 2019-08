No es bueno que Angélica Rivera no esté actuando: José Alberto Castro

El productor José Alberto Castro está por iniciar las grabaciones de su nueva serie original de doctores, que por ahora tiene el título provisional de Médicos. Sin embargo, han surgido comentarios de que hay reconciliación con Angélica Rivera, su ex esposa, cosa de la que habla.

“Reconciliación no sé de qué. Con ella yo mantengo una muy buena amistad de hace muchísimos años. El matrimonio que tuve con ella fue muy bonito, se terminó y ya, tenemos en común tres hijas y ya. Tenemos una gran amistad, tenemos una gran convivencia. Ella ha expresado su deseo de volver a regresar a trabajar, lo cual creo que es muy interesante y no es algo que dependa de mí, que esté en mis manos. Eso es algo que ella tendrá que expresar. Era una gran actriz y el hecho de que esté afuera de las pantallas no es bueno, que se active sería buenísimo”.

En julio, se dio a conocer que la casa de Angélica Rivera estuvo a punto de ser asaltada por dos personas. Esa situación no es la única de inseguridad por la que han atravesado personajes del medio artístico, antes que ella, el productor Juan Osorio fue asaltado en su casa.

“Me da mucha tristeza que esta, que es la ciudad en la que yo he vivido toda mi vida (a excepción de algunos años en los que he trabajado fuera), la están dejando caer de esa manera, que no haya una presencia importante de la autoridad, de seguridad; es muy triste porque es una ciudad maravillosa, pero no le estamos dando la garantía a la gente para que la pueda disfrutar”.

nrv