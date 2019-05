No entiendo por qué hay gente tan estúpida: dice Maluma antes de cerrar su cuenta de Instagram

Los fans de Maluma se llevaron una gran sorpresa esta mañana pues el cantante colombiano desapareció de Instagram, esto luego de unas críticas por un material que compartió en su red social sosteniendo un león.

Antes de suspender su cuenta el intérprete de "Mala mía" alcanzó a publicar un video en el que respondió a las críticas que le hicieron y les llamó la atención pues defendió que él es animalista y que en vez de hacer comentarios negativos deberían apoyar a animales de la calle.

"No entiendo por qué hay gente tan estúpida que cree que es un mascota mía. No entiende que ese animal está ahí porque lo están ayudando, porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubieran rescatado", aseguró el cantante de reguetón.



Juan Luis Londoño Arias recordó a sus seguidores que él es animalista y que siempre lo será "y nunca voy a apoyar el tráfico de animales".

"En vez de estar escribiendo estupideces porque no más fácil salen a la calle y compran comida a los perros", criticó el cantante contra los críticos que se le fueron encima por la imagen con el león bebé.

Maluma cerró su cuenta de Instagram pero mantiene sus cuentas de Facebook y Twitter.

nrv