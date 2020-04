"Mr. Doctor", el médico que pasa "tijera" a los famosos

Su pasión por la medicina y por la actuación hizo que el doctor Octavio Arroyo creara un divertido canal, "Mr. Doctor", de YouTube donde no sólo pasa "tijera" a las recomendaciones "saludables" que muchos famosos realizan en televisión sino que también "receta" uno que otro "fármaco" a telenovelas y series que tengan que ver con su campo, la medicina.

El "¡Dactaaaaar!", como así le dicen sus 182 mil seguidores, deja de lado la seriedad y solemnidad que se atribuye a los médicos para hablar de tú a tú sobre hospitales y cosas que pasan dentro de ellos, pero también de enfermedades, alimentación y de actrices, actores, conductoras, etc, que muchas veces utilizan su fama para que la gente cambie sus hábitos no sólo alimenticios sino de vivir y que en algunas ocasiones los "consejos" no tienen un sustento de un especialista y por ello tienden a ser "malos".

Por ejemplo, el 6 de abril, el médico internista, con cédula 8690583, hizo un video titulado "reaccionando a Bárbara de Regil", en donde analiza varias de las recomendaciones de la actriz de "Rosario Tijeras", como no comer fruta después de las cinco, que el jamón tiene gluten o la intolerancia al gluten, activar el metabolismo con ciertos alimentos o pensar que el limón alcaliniza y quita la grasa.

El doctor explicó, con humor y sarcasmo, que no hay que promover el temor por determinado tipo de alimentos, ni creencias falsas sobre qué sí o no rechaza el cuerpo. Y como buen especialista, siempre su recomendación final, es que la gente acuda al médico para que antes de tomar "jugos milagrosos" que quitan la inflamación, sepan realmente qué les está pasando realmente.

"Algunas cosas que dice son ciertas, como que el número de carbohidratos se debe controlar, como no comer tantos carbohidratos en la noche, pero no lo podemos hacer como la santa biblia. Un nutriólogo seguro le está poniendo esa dieta pero el régimen no se aplica para todos, la salud es lo más valioso que tiene un ser humano”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Otros de los videos a los que le pasó "bisturí" con un humor ácido y burlón fue del programa "Sale el Sol" donde una mujer, a la que llamó #LadyAzucar, da consejos caseros para curar una úlcera de un pie diabético utilizando agua oxigenada, para limpiar la herida y azúcar para curar a una persona que con maquillaje en su pierna, simuló una llaga.



Al teléfono, en un espacio entre cita y cita, el médico y youtuber contó que no se esperaba el éxito de su canal, pero lo atribuye al humor con el que habla de cosas que le han pasado, de experiencias paranormales en hospitales, de la LP hospitalaria (como le llaman a las muchas historias de amor, sexo y desamor dentro de hospitales). También ha encontrado que una "buena receta" para informar y entretener es tomar las cosas que están en tendencia, como Bárbara de Regil, y hacer un video chistoso que al final, informe un poco.

“Yo ya empiezo a ver la receta: subirte al 'tren del mame', a la tendencia y mezclarlo con un tema médico. Tengo otro video súper bueno que es el de me piqué con un paciente con VIH, la gente obviamente entra por el morbo, pero ya dentro del video les explico la diferencia entre VIH y SIDA, y todos los detalles. El 19 de abril sacaré el video del 420 sobre mariguana, pero lo pienso hacer a mi estilo, así como hice el de Herbalife. Lo haré sobre la pomada mariguanol, que es la única marca con CBD light autorizada en México por Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra riesgos sanitarios) para el uso de mariguana. Tengo muchas ideas”.

Miedo a ser criticado por el entorno laboral

Aunque es famoso en las redes sociales, Octavio trata de mantener un bajo perfil en la clínica del IMSS en la que trabaja en la ciudad de Puebla, pero hay muchos que saben que tiene su canal, algo que lo conflictuó al principio.

"Tenía miedo de qué tanto podían tomar en serio o darle validez a un profesional (haciendo videos en Youtube), incluso llegué a pensar que dudarían de mi especialidad o mi capacidad como médico, pero la realidad es que la misma vida me ha dicho que siga adelante. Ser youtuber le da mucha confianza a los pacientes, hace que el médico se vuelva ante ellos más empático y una persona real. Yo no me había dado cuenta pero para las personas los médicos somos serios, y venir a romper con este prejuicio a muchos dentro del área de la medicina no les ha gustado tanto pero a otros sí. Nunca fue mi intención, yo quería entretenerme, divertirme y que fuera una válvula de escape, pero la realidad es que muchos pacientes que tengo ahora me han llegado a través de Mr. Doctor”.



Mejores experiencias

Entre las experiencias que atesora, dice, está el ver la cara de sorpresa de algunos pacientes que al llegar a consulta con él se sorprenden y hasta le piden fotos.

"En el IMSS sí me ha pasado que sobre todo, nietos que acompañan a sus abuelos y me dicen 'ay, yo no podía creer que usted estaba atendiendo a mi abuelita' y se vienen a tomar fotos conmigo; si bien estoy en una clínica de segundo nivel donde hay especialidades no es el hospital más grande de Puebla, como es algo institucional y trato de separarlo, prefiero ser cauteloso y mantener un perfil bajo pero sí me han llegado pacientes que me reconocen, y nos tomamos fotos sin que se vean cosas del IMSS", compartió.



Un "Dr. House", pero a la mexicana

Su campo, contó, es la medicina interna, una de las cuatro especialidades troncales de la medicina (cirugía, pediatría, ginecología y medicina interna), y compara su trabajo con lo que hacen personajes del mundo de la televisión como" Dr. House", ellos se encargan de buscar y escarbar en los síntomas de los pacientes para encontrar respuestas.

En cuanto al impacto de su canal, ha sido un camino lleno de sorpresas en el que se encuentra con otros amigos médicos y youtubers, entre ellos la Dra. Jackie, de Salud en Corto, y el Doctor Vic, con quienes también hace colaboraciones, como analizar videos de series de médicos.



Hasta ahora, Octavio no ha sido invitado por el sector salud para hacer campañas de prevención, y si lo hicieran, se lo pensaría muy bien, ya que prefiere tener libertad de temas y estilos.

Recientemente también hizo un video sobre el coronaviris Covid-19, para ayudar a erradicar los mitos que desinforman a la población, incluso, recomendó seguir páginas de información oficial como la del Gobierno de México y Verificado.

"Yo siempre digo que mi canal de Youtube es mero entretenimiento, no es una consulta, pero en el video de 'Médico reacciona a mitos sobre el Covid19' decidí aportar un poco más, hablarle a la gente sin perder un poco mi esencia porque las personas que tienen seguidores tienen una gran responsabilidad, no me podía mantener alejado, puedo entretener pero hacer que te lleves un mensaje”.



Como planes a futuro, el Doc tiene estudiar una maestría en salud pública, para poder comunicarse mejor con las personas que llegan a su consultorio o que lo ven en Youtube.

