El talento de algunos artistas puede despertar admiración entre la gente, pero cuando esas figuras alcanzan el nivel de super estrellas un halo de misterio comienza a rodearlos, como está pasando en este momento con la cantante británica Adele, a quien una teoría generada en las redes sociales la unen a su compatriota Sam Smith, asegurando que son la misma persona.

En redes sociales se llegó a la teoría que la voz de la cantante es igual a la de su compatriota, los dos son británicos, nunca han posado frente a las cámaras, los dos bajaron de peso casi al mismo tiempo, se parecen físicamente, no asisten a los mismos eventos y cuando uno estrena disco, el otro se aleja de los reflectores.

Pero no es la primera vez que se maneja algo así en el mundo del espectáculo, uno de los más sonados es la supuesta suplantación del exBeatle, Paul McCartney. La teoría se conoce como PID (Paul is dead), en la cual se platea la posibilidad de que el bajista haya muerto en 1966 en un accidente automovilístico y que fue sustituido por un hombre llamado William Campbell. Entre las pruebas que se supone comprueban esta hipótesis, se encuentran los estudios antropométricos de los forenses Gabriella Carlesi y Francesco Gavazzeni, quienes en 2010 concluyeron que el rostro del músico en 1966 no es el mismo que aparece en portadas en 1967.



Muerte por suicidio en 2003, después de la muerte de su abuelo, y su sustitución con la actriz Melissa Vandella, es la teoría conspirativa sobre Avril Lavigne.

Se supone que la cantante canadiense no lograba lidiar con la fama y por eso en algunas ocasiones Melissa cubría su lugar. Después de la publicación de su segundo disco "Under my skin" (2004) hubo algo que no cuadraba con la artista, según algunos de sus seguidores, fue hasta 2007 cuando salió a la luz "The Best Damn Thing" que esto tomó más fuerza, porque no sólo hubo cambios físicos (con la desaparición de marcas de nacimiento y tatuajes, forma de la nariz e incluso altura) sino también de estilo al vestir y cantar; en internet hay muchos videos que analizan esto, a pesar que la propia Avril ya ha dicho que es sólo un rumor tonto.

Katy Perry no se ha salvado de esto, porque en 2018 se generó un rumor en internet en el cual se maneja la posibilidad de que la intérprete de I kiss the girl, es en realidad la exreina de belleza infantil JonBenét Ramsey, que fue asesinada en 1996 cuando tenía tan sólo seis años. Se supone que el padre de la pequeña planeó su supuesta muerta, para años más tarde lanzar a su hija como cantante bajo el nombre de Katy Perry, suposición que muchos creen por el gran parecido entre ambas, pero hay una diferencia de edad de cinco años.

Uno de los casos más locos y hasta ridículos es el del rapero Emminem, de quien se dicen murió en 1999 por una sobredosis y que fue sustituido por un robot. En 2005 cuando salió de rehabilitación esta creencia tomo más fuerza, porque sus fans aseguran que su aspecto cambió de manera drástica y su forma de escribir era muy diferente.



