Miley Cyrus luce el corte de cabello que caracterizó a su padre

La actriz y cantante estadounidense Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores en su cuenta de Instagram al compartir una serie de fotografías en las que su nuevo corte es el protagonista.

Lo que llamó la atención de los fanáticos de la exesposa de Liam Hemsworth fue lo idéntica que luce a su padre, Billy Ray Cyrus, quién llevó ese mismo estilo de cabello en los años 90.

Miley Cyrus ha traído de vuelta el corte ‘Mullet’. La intérprete de "Party in the U.S.A" volvió a dar de qué hablar tras compartir su nuevo corte de cabello en Instagram. Si bien su peinado es una versión más moderna del curioso estilo que nació en los 70s inspirado en las estrellas Rod Stewart, Keith Richards, David Bowie y Paul McCartney, no deja de ser extravagante y sorprendente.

La responsable de la nueva transformación de Miley es la estilista Sally Herschberger, quién participó en el reality show "Shear Genius", y contó al medio Refinery29 que el corte de la cantante “es un look muy vanguardista, pero sin complicaciones”.

Con la descripción: ''Nuevo corte. Nuevo año. Nueva música'', la protagonista de Hannah Montana compartió un grupo de fotografías que han creado grandes expectativas en sus seguidores, quienes no dejan de comentar lo ansiosos que están por conocer lo nuevo que Miley está preparando. Lo cierto es que la artista luce idéntica a su padre, el también actor y cantante Billy Ray Cyrus.



La transformación del cabello de la exestrella Disney se produce unas semanas después de que se resolvieran algunos detalles de su divorcio con el actor Liam Hemsworth. “Miley se siente aliviada de que ella y Liam hayan llegado a un acuerdo cuando se trata del divorcio”, declaró un amigo de Cyrus a People el mes pasado.

rad