Michelle Renaud y Danilo Carrera confirman compatibilidad en cuarentena

Son tiempos difíciles, pero Michelle Renaud no lo puede negar: está viviendo un sueño en familia junto a su pequeño hijo Marcelo, junto a su novio Danilo Carrera, y junto a Vero, que trabaja y vive con ellos.



En entrevista con EL UNIVERSAL, la actriz contó cómo ha comprobado, en estas semanas de cuarentena voluntaria, que ella y Danilo son el uno para el otro, contrario a lo que suele pasar con las parejas que pasan mucho tiempo juntas: algunos llegan a odiarse, a comprobar que la convivencia no es para ellos, pero este no es el caso.

"Me ha sorprendido que para nada me molesta, ni siquiera sé cuanto tiempo llevo de cuarentena. Ahorita estoy aquí metida y me tiene feliz, estoy acomodando el cuarto de Marcelo y Danilo se vino aquí a pasar su cuarentena, estamos teniendo una relación de 24 hrs. que nunca habíamos tenido y también me doy cuenta que nos llevamos muy bien, somos muy buenos amigos, novios, compañeros. Le dije ‘vente para acá, no te voy a dejar solo una cuarentena".

En estos días, además, Michelle ha comenzado a escribir ideas sobre una película que quiere ir trabajando más adelante echando mano de talleres y demás, pero por ahora, está trabajándola con Danilo, porque él también está muy interesado en desarrollar cine.

“Danilo está tomando un curso de showrunner, les enseñan a escribir, dirigir y todo; yo estoy escribiendo y es como nuestra tirada, tratar de encontrar cosas en las que podamos sumarnos y la verdad es que me sorprende cómo él es para mí, hasta en los hábitos que normalmente a mucha gente le pueden molestar -como dejar un calcetín en algún lugar-, él es igualito que yo. Somos idénticos, somos súper compatibles, tratamos de sumarnos, nos vamos ayudando en lo que podemos”.

Hacen equipo con Vero

En su cuenta de Instagram, Michelle subió una imagen en la que aparecen ella, Danilo, Marcelo y Vero, quien trabaja con ellos. La actriz dijo que cuando comenzó la situación del Covid-19, le dijo a Vero que podía ir a su casa, con su familia, sin dejar de percibir su sueldo, pero ella decidió quedarse, por lo que se unen para hacer actividades juntos.

“Trabaja aquí y vive aquí en mi casa, esta es su casa, esta es su familia y con toda esta situación le comenté que ella podía ir a su casa con su sueldo igual, pero también se podía quedar aquí. Ella decidió quedarse y tenemos una hora donde todos nos ponemos a hacer ejercicio”.

Sobre sus deseos para el final de la cuarentena, Michelle no lo puede negar: le gusta mucho lo que ella puede vivir junto a sus seres queridos, pero tal vez, un deseo sería agarrar su bicicleta e irse a pedalear a la montaña.

