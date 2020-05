Memo Ríos no le aplaude al Covid-19; se preocupa por Yoshio

Para Memo Ríos el Covid-19 no es tema de humor, por eso el comediante se toma muy en serio la crisis sanitaria, por lo que desde hace varias semanas se encuentra aislado junto a su pareja en su departamento de la Ciudad de México.

Ríos ha extremado precauciones para evitar el contagio y espera reunirse con sus compañeros del medio artístico cuando la pandemia termine, sin embargo ha sido preocupante encontrarse con casos de personas conocidas que presentan problemas por coronavirus, tal es el caso de su amigo, el cantante Yoshio, quien se encuentra internado y en estado crítico de salud.

"Estoy en el Facebook con amigos mutuos que me avisaron que estaba en el hospital desde antier pero nadie sabe más, yo creo que sólo la familia y es muy inoportuno hablarles cuando alguien está enfermo, solamente queda desearles a través de sus redes sociales que estén bien y Yoshio tiene que salir", dice Ríos.

El humorista considera que el virus que ataca al mundo ya no es una cuestión que dependa de la edad, sino que cualquiera debe tomar medidas para no padecerlo, "antes decían que la enfermedad es proclive para la gente mayor, pero ahora está mutando", considera.

"Estoy preocupado por mi amigo Yoshio y por otra gente que está cayendo por no haber creído en su momento, o por haber sido un poco descuidados, yo no digo que Yoshio sea descuidado, él se cuidó mucho; qué increíble es la vida, él no estuvo cercano a mí, en estos tiempos nadie está cercano, pero amigos mutuos manifiestan: `por qué se enfermó, alguna bolsa o algo, porque como todos nosotros, él se estaba cuidando´", asegura.

Antes del confinamiento, el humorista había estrenado en el teatro musical como DJ Monty en "Fiebre de sábado por la noche", ahora además trabaja en un libro sobre su experiencia durante la pandemia. Mientras tanto, se dedica a leer y dar conferencias visuales en línea sobre sus libros "Vive mejor" y "De buen humor producimos mejor" y espera que pronto se resuelva la situación para volver a escuchar los "aplausos".

