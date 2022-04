En los últimos años las redes sociales se han convertido en una herramienta de vital importancia para muchas figuras públicas, quienes hacen lo que sea para aumentar su número de seguidores.

Muchos youtubers y tiktokers compiten por likes pero, por increíble que parezca, son los petfluencers los que arrasan en las redes sociales.

Perros, gatos, erizos, pájaros, conejos y muchos más se han convertido en influencers, sus fotos causan sensación y cientos de marcas pelean su imagen, salen en televisión, tienen libros, marca de ropa, llevan mensaje de concientización para la protección animal y hasta dan consejos para llevar una buena alimentación y una vida saludable.

Son millones de personas quienes siguen a los dogfluencers y catfluencers, ven sus videos, hacen stickers y hasta memes con su imagen.

Su influencia supera a estrellas como Paul McCartney y bandas como Foo Fighters.

A continuación, mencionaremos algunos de los peludos, no tan peludos y emplumados más famosos de las redes sociales.

BOO

Boo es considerado por muchos además de “el perro más lindo del mundo” uno de los primeros dogfluencers con casi 16 millones de seguidores en Facebook.

Sus dueños empezaron a administrar su página y con sus fotos a lo largo de los años se fue ganando el corazón de muchos.

Además de tener contratos exclusivos con muchas marcas, también tenía contratos para aparecer en libros, uno de estos se titulaba “Boo: the life of the world’s cutest dog” (Boo: la vida del perro más lindo del mundo), que se publicó en 2011 y no sólo eso aparecía con mucha frecuencia en programas de televisión como toda una estrella.

Lamentablemente “Boo” falleció en 2019 a los 12 años de edad, un año más tarde de que su hermano “Buddy” muriera; sus dueños comentaron que quizás la tristeza fue lo que afectó la salud del peludo.

“Poco después del deceso de ‘Buddy’, ‘Boo’ empezó a mostrar problemas de corazón. Creemos que literalmente su corazón se rompió cuando ‘Buddy’ nos dejó… Él se mantuvo fuerte y nos regaló un año más. Pero parece que ya era su momento, y estoy seguro que debió ser lo mejor para él cuando se reencontraron en el cielo”, escribieron en una publicación.

JIFFPOM

“Jiffpom” es otro famoso dogfluencer que, así como “Boo”, ha robado el corazón de millones de cibernautas; es uno de los perritos con más seguidores en el mundo, sobre todo en su cuenta de Instagram, inclusive le gana a estrellas como Paul McCartney, pues mientras el ex Beatle tiene 3 millones 800 mil seguidores, Jiffpom cuenta con 9 millones 800 mil seguidores.

Son cientos de marcas que desean que “Jiffpom” sea su imagen, miles buscan retratarse con la bola de pelos que derrite a cualquiera con sus fotos vestido como unicornio, Spider-Man, Santa Claus, y muchos más personajes.



Sale en programas de televisión y como todo influencer y celebridad anima con sus fotos a otros perritos a ponerse ropa a la moda y hasta a hacer ejercicios para mantener su buena salud.

También para sus fanáticos tiene su propia línea de peluches con su imagen para que todos puedan tenerlo en casa.



NALA CAT

Los amantes de los gatos también tienen sus catfluencers, y entre ellos destaca “Nala Cat”, quien fue reconocida en 2020 por el World Records Guiness como la gatita con más seguidores en las redes sociales, en su cuenta de Instagram cuenta con 4 millones 400 mil seguidores.



También se viste a la moda, le gusta mostrarse al natural y sin filtros. Su influencia es tan grande que hasta ya tiene productos de comida que llevan su nombre.





GRUMPYCAT

Otra de las catfluencers más famosas es “Grumpycat” quien por su gesto de ser una gatuna malhumorada se ganó el cariño de millones.

Lamentablemente falleció en 2019 pero por el cariño de sus admiradores su cuenta de Instagram sigue activa y hasta el momento cuenta con 2 millones y medio de seguidores.

Sigue siendo la consentida de muchos memes y se convirtió en una marca que promociona muchos productos para los peludos.

“Te extrañamos ‘Grumps’, tú siempre nos hiciste tener una sonrisa”, es uno de los miles de comentarios que les dejan a diario miles de personas en sus fotos.



MARUTATO

Si de estrellas asiáticas hablamos, muchos desearían ser tan famosos como “Marutato”, un perruno japonés que se hizo famoso luego de que su papá humano empezara a publicar fotos de él con el propósito de alegrar los corazones de las personas tras sufrir la devastación que dejó el tsunami de Japón en 2011.

Sus expresiones faciales lo hacen ver sonriendo siempre y eso ha enamorado a cualquiera, cuenta con 2 millones 500 mil seguidores en Instagram, ha publicado libros y hasta tiene un museo en Tokio.



MR. POKEE

No todos son peludos, también los erizos tienen su propia estrella llamada “Mr Pokee”, un erizo que ha causado sensación por lo lindo que es, causa ternura y nadie se puede resistir en regalarle un like en cada publicación que hace en sus redes sociales.

El pequeño erizo saltó a la fama tras empezar a subir fotos con frases positivas para alentar a las personas y desearles felicidad. La ternura que emana hizo que hasta el momento cuente con un millón 800 mil seguidores en Instagram.

Lamentablemente ya falleció, pero su legado continúa y su mamá humana adoptó a otro erizo llamado “Herbbe” y a una gatita “Audree” y ahora son quienes suben contenido a sus redes.



VANTA

También hay influencers emplumados y quien ha causado sensación a nivel mundial es la cuerva “Vanta”, que ha demostrado en videos su gran inteligencia y su capacidad cognitiva. En cada publicación que sube a su cuenta oficial tiene miles de likes.

Hasta el momento en su cuenta de Instagram tiene más de 77 mil seguidores y en su cuenta de TikTok supera los 500 mil.

En sus historias muestra cómo es su día a día y cómo va aprendiendo diferentes cosas. También sus habilidades, como irse a dormir cuando se lo dicen, distinguir números en una caja llena de objetos o incluso dar besos a sus dueños.



