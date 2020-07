Marimar Vega responde a críticas por su relación con Horacio Pancheri

Marimar Vega ha sido criticada por su relación con Horacio Pancheri, con quien lleva casi dos años de pareja, por lo que mostró estar cansada de los constantes insultos.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz subió una foto en donde aparece junto al argentino y dedicó unas palabras a todas las personas que la han atacado.

"Comparto esto no porque me afecte a mí directamente, porque afortunadamente llevo muchos años trabajando en mi y en mi valor y para nada está puesto en esas cosas. Lo comparto porque me duele mucho ver como no hemos aprendido nada, cada vez que mi novio comparte una foto mía en sus rede, las agresiones por parte de mujeres son infinitas".

La protagonista de series como "El Juego de las Llaves" y "Silvana sin lana" se mostró incrédula ante el hecho de que las mujeres se critican de forma despectiva entre ellas, por lo que pidió respeto no sólo para ella, sino para todas las personas.

"¿Cómo las mujeres pueden seguirse expresando así de las mujeres ? ¿Cómo seguimos pensando que decirle a alguien 'vieja', 'fea', 'gorda' etc...sigue estando bien o normal?. NO, no está bien, no está normal la agresión de ningún tipo, dejemos de aceptar este tipo de comportamiento. Y repito, no lo pongo porque hagan algún tipo de daño a nuestra relación, lo expongo porque no quiero seguir siendo parte de 'NORMALIZAR' las faltas de respeto de un ser humano a otro".

Hasta el momento, la publicación cuenta con más de 50 mil reacciones y algunas celebridades mostraron su apoyo.

Tal es el caso de Bárbara de Regil, quien mencionó que "la gente escribe lo que lleva en su corazón...NO ERES TÚ la del problema".

Los seguidores de la hija de Gonzalo Vega también quisieron mostrar su apoyo y le dedicaron algunos mensajes.

"Yo ya ni leo los comentarios, porque hasta da coraje leer a personas así. Y ver que se toman el tiempo de crear cuentas solo para ofender hasta dan miedo", "La gente que hace ese tipo de comentarios debe de tener un problema serio" y "Que tristeza que no aprendemos nada, a nuestro mundo le falta amor y conciencia" son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.

Fue en el 2019 cuando Marimar comenzó su relación con el actor y desde ese momento comenzaron los ataques que, en un principio, prefería sólo ignorar y no engancharse con nadie.

