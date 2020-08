María León se vuelve cumbianchera 

Sí, la cantante también ella ha caído bajo el encanto de la cumbia. Mientras vivía en cuarentena, encerrada en su casa, la exvocalista de Playa Limbo decidió quitarse el aburrimiento probando un nuevo género, inspirada entre otras cosas, por el resurgimiento y popularidad de Los Ángeles Azules. Y le salió tan bien que consiguió el apoyo de Camilo Lara para producir un disco de cumbias. Así que cuando salga del aislamiento, María León ya no será popera sino cumbianchera.

Itatí Cantoral pensó en no hacer telenovela

Difíciles son los tiempos que estamos viviendo, y como saben, la industria del entretenimiento fue una de las que se reactivó más rápido, y aunque las empresas han tratado de hacer todo lo posible para disminuir los riesgos, los actores se han topado con miedos e inseguridades a la hora de continuar con sus proyectos por el coronavirus. Tal es el caso de Itatí Cantoral, quien dice que sí se la pensó mucho y platicó con toda su familia previo a las grabaciones de "La mexicana y el güero", porque tenía miedo. Sin embargo, al final toda su familia la apoyó y ella tomó el valor para salir a trabajar en medio de la pandemia.

Las náuseas de Dulce María

“Al principio todo el día y a todas horas tenía nauseas”, comentó Dulce María durante una charla que mantuvo con la actriz española Mar Saura, al recordar que sus primeros meses de embarazo han sido complicados debido a que se tiene que cuidar más por la pandemia causada por el Covid-19. Además, aunque no ha tenido vómito, sí ha sufrido de muchas náuseas, hasta el olor del jabón la hizo pasar un mal rato. “Estos tres primeros meses han sido de muchas náuseas, no he vomitado pero tengo muchas náuseas, no soporto el jabón y luego ahorita con todos los desinfectantes que usamos, menos”.



al