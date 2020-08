María Inés también sabe ser chef

En su carrera dentro del medio artístico, María Inés ha sido cantante, actriz y conductora pero si hay algo que también se le da es la cocina y así lo ha compartido con sus seguidores en las redes sociales, donde sube fotos y videos con recetas de platillos como papas al horno, mole y soufflé de atún, además de postres como el tradicional flan napolitano.

Cassandra Sánchez Navarro enfrenta crisis como niñera

La pandemia le frenó al menos tres proyectos a Cassandra Sánchez Navarro, quien participaba en la obra de teatro "Sugar", que fue cancelada, de igual forma una serie y una película que espera retomar en 2021. Para afrontar la crisis económica que esto le trajo, la actriz ha recurrido a alternativas alejadas de su profesión, como emplearse de niñera durante este periodo. "Llevo cuatro meses sin trabajar, entonces poniéndome creativa, viendo qué otras cosas puedo hacer para tener dinero, vendiendo ropa, vendiendo bolsas, trabajando para una amiga cuidando a sus hijos, porque no me esperaba esto y no queda de otra", dijo



Zabaleta se solidariza con grupo de marimba

Susana Zabaleta siendo la artista que es, tuvo la humildad de salir de su casa para escuchar a un grupo de marimba que, según palabras de la cantante, van cada domingo por la zona donde vive para tocar en la vía pública por una cooperación voluntaria. Susana incluso realizó una transmisión por Instagram para mostrar a los músicos, con quienes casi se echa un palomazo y hasta dio los datos para que pudieran contratarlos para apoyarlos.

