“De viaje”, ese será el argumento cinematográfico, dicen, por el que el personaje de Pablo Lyle no aparecerá en la secuela de "Mirreyes vs godínez". Los escritores debieron darle una salida decorosa al papel, una vez que el actor se encuentra sin poder salir de Estados Unidos, espera del fallo de un juez, luego de haber golpeado a un hombre que posteriormente falleció.

La actriz Sherlyn se disculpa por preocupar a sus fans

Resulta que Sherlyn compartió una historia de una consulta al doctor donde se le veía usando cubrebocas y de inmediato saltaron dudas sobre si todo iba bien con su embarazo. "No entendía por qué me ponían tantos mensajes de que '¿Sher, todo bien, dónde estás, qué pasó? Yo decía 'sí, ya está cerca el nacimiento del bebé pero todavía faltan como dos semanas'", contó horas más tarde sobre la publicación. Pues resulta que sólo era una cita con el dentista. "Me lastimé uno de los dientes de enfrente y tuve que ir de emergencia a ver a mi dentista". La actriz hace unos días llegó a la cifra de tres millones de seguidores en su Instagram.





Maluma cautiva en plan romántico.

En su último tema "ADMV" (amor de mi vida), Maluma experimentó mezclar algunas notas de ritmo urbano con una balada romántica, hecho que sus seguidores agradecieron tanto en redes sociales como en el video musical, donde aseguran "le queda mejor este estilo" y piden que "ojalá haga más canciones como esta". Para su personaje en el video, el colombiano se caracterizó como un adulto mayor e incluso eso les pareció atractivo a las fans, quienes se enternecieron en la foto de Instagram que rebasó los 700 mil likes. Por su parte, el reggaetonero escribió "Saludos de EL ABUE". La canción, dice, la escribió para "acercar a esas personas que por las circunstancias que estamos pasando están alejadas de nosotros".