Lyn May le daría algo más a Adame…

Lyn May comenta sin tapujos que “le daría las nalgas” a Alfredo Adame en lugar de darle consejos.

La vedette prefiere guardar silencio sobre las peleas que últimamente ha protagonizado el actor porque comenta que ahorita lo siente muy agresivo.

"Adame es de los que se arrancan y te rompen el hocico y mejor me quedo callada. Es un chico bueno, yo no sé qué le ha pasado últimamente, por qué se ha puesto tan nervioso, porque cuando hicimos 'Yo no creo en los hombres', era un muchacho muy lindo, no sé qué le ha pasado… Yo le daría las nalgas, artes marciales no, porque él me rompe el hocico, tiene más fuerza que yo…”, dijo.



Enoja a Lalo España que expongan a Silvia Pinal

El actor Lalo España expresó su molestia en redes sociales con las personas que expusieron a Silvia Pinal ante las cámaras, ahora que la Diva dio una conferencia de prensa cuando no estaba en su mejor momento, pues mientras que le hacían lo que él considera preguntas incómodas y por lo tanto “una falta de respeto”, se podía ver a ella ausente y sin poder responder. Señala que quienes la rodeaban se burlaban de ella.

Luego el actor borró su comentario para no crear más chisme y mejor decidió aclararlo personalmente durante su paso en una alfombra roja. “…hay preguntas que por sentido común no le haces a una señora con la trayectoria de Silvia Pinal, porque son una falta de respeto y haberla expuesto no me gusto eso, se debe de cuidar su imagen, yo pienso que ya nos ha dado muchísimo y que deberían de analizar que mejor descanse, que se merece todas las glorias y todo el reconocimiento del público, pero a lo mejor ahorita no está para estar haciendo –la obra- ‘Caperucita y no sé qué…”.





Productores de cine empiezan sus “Juegos del hambre”

Entre productores bromean que este mes será el de los Juegos del Hambre, tras la publicación de los proyectos pre aprobados por el Eficine, el estímulos fiscal que permite a empresas destinar su ISR a la hechura de cine mexicano.

Resulta que los seleccionados tienen hasta el 30 de abril para encontrar a sus aportantes, algo que dicen es complicado pues se atraviesa esta semana de vacaciones en todos lados. Eso hace que todos busquen al mismo tiempo quizá, a las misma empresas. Después las compañías aportantes deben ser sometidas a un estudio hacendario para asegurar que todo está bien y, tres meses después, se den a conocer los beneficiados.

mafa