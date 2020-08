Luz Elena González arma pasarela... en casa

Que no se diga que la pandemia no nos ha puesto creativos y Luz Elena es el ejemplo, pues en su último video subido a su canal de YouTube, sí, tiene su canal, la actriz y conductora sacó el guardarropa, puso música y se dedicó a modelar cada atuendo para sus fans, ¿dónde? En un pasillo de su casa. De paso, sirvió para ordenar y descartar lo que ya no utiliza.

Rosalía, inalcanzable para Rels B

El músico originario de Mallorca, Rels B, ha dicho que le gustaría hacer alguna colaboración con su paisana Rosalía, sin embargo, aunque sus canciones se miden por 40 y hasta más de 100 millones de reproducciones en plataformas como YouTube, el rapero dice que la admira muchísimo, que le encantaría poder hacer algo con ella, pero todavía se considera underground, lejos de esa esfera donde ella se desenvuelve y hasta le parece una locura pensar en ello.

Cambian visitas por videollamadas a Sergio Corona

El programa de Televisa, "Como dice el dicho", no se ha visto seriamente afectado por la cuarentena, ya que tenían un buen stock de programas nuevos que cubrieron hasta junio, justo cuando las televisoras comenzaron a retomar las grabaciones desde el café. La única diferencia es que Sergio Corona está siendo muy cuidado durante estos meses, por lo que los personajes contactan a su personaje, Don Tomás, pero por teléfono o videollamada, cosa que el actor de 90 años ha tomado de la mejor manera.



