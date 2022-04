Los otros hijos de Britney y cuánto tiempo se llevarán 

La noticia de que Britney Spears está embarazada ha estremecido al mundo de la música pop que no esperaba que la cantante tuviera entre sus planes tener un nuevo bebé, a los 40 años.

Sobre todo después de que ha pasado más de una década desde que Spears tuvo a su hijo más pequeño Jayden, quien hoy tiene 15 años.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Toxic" contó como después de su viaje a Maui surgió la sospecha de un embarazo.

"Me hice una prueba de embarazo y bueno... voy a tener un bebé", escribió Spears en sus redes.

Debido a un problema de salud mental, la cantante estuvo separada legalmente de sus hijos durante 8 años, del 2007 al 2015, tiempo en el que los dos pequeños estuvieron bajo la custodia de su padre, el rapero Kevin Federline, con quien Britney se casó en 2005.

Primero fue Sean Preston, quien hoy tiene 16 y después Jayden. Ambos se han mantenido lejos del ojo público, pero el año pasado se revelaron algunas fotos y videos en las que se puede ver que Jayden está interesado en la música, igual que sus padres.

Tomando en cuenta que el próximo 12 de septiembre el menor cumplirá 16 años, su nuevo hermano tendría al menos esta diferencia de edad con los ya adolescentes, quienes no se han manifestado ante la buena noticia de su mamá.

"Tan agridulce verlos envejecer... ¿por qué no pueden quedarse bebés para siempre? Siempre serán míos", escribió ella en octubre pasado en la descripción de unas fotos paparazzi en las que fue captada con los pequeños en la playa.



Spears aclaró que esta vez no saldrá para no exponerse a las fotografías de su embarazo, ya que en las ocasiones anteriores sufrió depresión prenatal y ahora no quiere verse afectada.

"Gracias a Jesús que no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado ¡Esta vez haré yoga todos los días!".

Actualmente la estrella pop tiene una relación con el modelo y actor Sam Asghari, con quien se comprometió el año pasado.



mafa