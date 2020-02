Lizbeth Rodríguez y Laura Bozzo irán contra infieles

La conductora Lizbeth Rodríguez y la abogada y presentadora de televisión Laura Bozzo están muy unidas últimamente pues ellas están cocinando un nuevo proyecto que seguiría la línea de "Exponiendo infieles", programa por el cual la joven era conocida hace tiempo como "La Chica Badabun".

Ha sido a través de redes sociales que se han dado pocos detalles sobre lo que la peruana y la mexicana traen entre manos y que promete ser algo "espectacular", además de ser una advertencia para los infieles.

"Con mi adorada Lizbeth Rodríguez cocinando un proyecto espectacular. Que se preparen los infieles", escribió Bozzo en una publicación donde está abrazada de la joven de 25 años originaria de Tijuana.



Aunque de esta información solo queda la publicación de la conductora de "Laura de México", en la que defendía a personas sobre situaciones difíciles, por lo general casos que eran con sus parejas.

Sin embargo de ese encuentro algunos fans también pudieron ver algunas historias de Instagram de ambas, en la que las dos celebridades hacen un llamado a los infieles y desgraciados para que estén preparados porque "L y L unidas jamás serán vencidas".

En uno de los videos que grabaron las dos, alternando, dicen primero Bozzo y luego Rodríguez: "Que pase el desgraciado. Que pase el maldito infiel. El infiel hijo de la chingada. Así es, amigos, vienen cosas muy increíbles".

"Ya nos juntamos, ya se chingaron", añadió la tijuanense, a lo que agregó la peruana: "Estamos juntas, o sea que están arruinados".

En otro de los videos, la presentadora de "Laura de Todos" dice que está "con su sucesora" y que juntas serán un problema para los infieles.

Lizbeth Rodríguez se hizo muy popular por su programa "Exponiendo infieles" en el que una frase marcaba el inicio de una serie de peleas entre dos jóvenes que iban de cita: "Amigos, ¿ustedes son pareja?".

Con micrófono en mano la conductora retaba a parejas en la calle para que ventilaran la privacidad de su celular y ver qué tanto pueden confiar el uno en el otro. Ante las críticas sobre la credibilidad del programa y el hecho de que siempre resultaban ser infieles Lizbeth explicaba:

"A veces la gente dice 'ay, es muy raro que todos sean infieles'. Amiga, sí, el programa se llama 'Exponiendo infieles', no voy a meter parejas que no lo son. Obviamente hay parejas fieles y pues no las metemos".

