Lis Vega hará de su cuerpo lo que a ella le dé la gana... ¿Y qué?

La actriz y cantante Lis Vega se ha sometido desde hace un año a diversos procedimientos estéticos, cuyos resultados han desatado polémica entre sus seguidores, quienes a través de sus redes sociales le piden que ya no se haga nada más porque ya está irreconocible, pero ella tiene otra opinión.

“Este cuerpo es terrenal y es prestado, lo que yo decida hacer con él mientras a mí me guste y me sienta bien, es una decisión personal; pero hay gente que le gusta sino no crecerían tanto mis redes sociales”.

Para ella tener 42 años y lucir física y emocionalmente como siempre había querido es una bendición, pero aseguró que esto no ha estado exento de tropiezos de los cuales se ha sabido levantar, pero al día de hoy ella se siente feliz con los resultados.

“Lo hice porque me encanta tener los labios carnosos, la ciencia está avanzada y no podemos seguir viviendo en la era de piedra, hay que aprovechar todo lo que esta esta era nos está aportando”.

Sobre los detractores y sus comentarios, Vega aseguró que bloquea a los más agresivos, porque considera que hay maneras de expresar una opinión y las ofensas no van con ella, así que se enfoca a leer sólo los mensajes positivos de sus fans.

“Lo hago yo y está mal, pero lo hacen figuras mucho más importantes y con billete (como las Kardashian) y está bien, vamos a ser justos y parejos”.

Lis aseguró que está pasando por un buen momento en su vida, donde hay mucho aprendizaje, y considera que esto es sólo el principio de algo mucho más grande, es por eso que se siente feliz que su carrera como cantante lleve buenos pasos, sobre todo porque es la única reggaetonera cubana en este momento.

“El 8 de noviembre se estrena mi nuevo sencillo Malandra, que está hecho de mi puño y letra, también viene el álbum Hermandad, son 16 temas también escritos por mí, donde voy hacer colaboraciones con muchos cantantes de mi tierra; el objetivo es regresarle a México tanto que nos ha dado por tantos años, lo cubanos siempre hemos traído diversión, alegría a este país, porque es la única manera que tenemos de regresar”.

En el amor, comentó que en este momento se encuentra soltera y aprendiendo a disfrutar de su soledad, porque nunca lo había estado, además de que se dio cuenta de que sólo se gasta energía en personas que al final de la relación sólo le provocan salir corriendo.

“Todo tiene un principio y un fin, hay emociones que se quedan un poco más de tiempo, los duelos son de dos a tres años, aunque tu sigas tu vida las cosas del alma duran ese tiempo, hay que abrazar esos momentos de lágrimas, no contener ninguna emoción porque causa enfermedades y contamina la sangre, te destruye internamente”, declaró Lis Vega, que en abril de este año se divorcio de Mauro Riveros y meses después terminó su relación con el reggaetonero Rommy, que es 19 años más joven que ella.

