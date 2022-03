Las 5 razones por las que el pezón de Venus Williams es lo de menos

La imagen de Venus Williams en un momento incómodo durante la 94 entrega de los Premios Oscar se hizo viral porque ella no notó que, mientras estaba atenta al discurso de Will Smith, quien ganó la estatuilla al Mejor actor por “Rey Richard: una familia ganadora”, en la que se cuenta la historia de su familia, su vestido de gala la traicionó dejando ver un poco más de su busto.

“Le acabo de ver el pezón a Venus Williams” y “Venus Williams mostró todo” fueron algunos de los comentarios que escribieron usuarios de Twitter con la imagen de la tenista, dejando de lado que más allá del vergonzoso accidente la presencia de la Williams destacó por ser una deportista en el evento más importante de la industria del cine.

Éstas son las cinco razones por las que el pezón de Venus Williams es lo de menos durante su participación en los Premios Oscar:

Es la primera jugadora afroamericana en ser número 1

Venus hizo historia cuando en el año 2002 se convirtió en la primera mujer negra que llegó a la cima del ranking mundial de la Asociación Femenina de Tenis.

Estuvo por 11 semanas en esta posición durante tres periodos, y además, junto a su hermana Serena logró un 1 y 2 en el listado.

Tiene 49 títulos en la Asociación Femenina de Tenis

La Asociación Femenina de Tenis (WTA por sus siglas en inglés) la ha reconocido en 49 ocasiones como campeona en torneos individuales.

Además, ha obtenido la medalla en muchos campeonatos mundiales, incluyendo los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 y Pekín 2008.

En 1999 ella y Serena ganaron el Abierto de Francia en dobles femeninos y con ello se convirtieron en las primeras hermanas del siglo XX en obtener el título.

28 años consecutivos al menos con una victoria

Impulsada por su padre, Richard Williams, comenzó su carrera en la década de 1990 convirtiéndose en una de las mejores jugadoras jóvenes de California.

En diciembre de 2021 se hizo un recuento en el que se dio a conocer que la tenista lleva 28 años consecutivos ganando partidos en el circuito WTA, la principal organización que rige los torneos y el circuito profesional del tenis femenino a nivel mundial.

Es modelo y empresaria

Como su hermana menor, Serena, ella también se ha dedicado en algunos momentos a ser imagen y modelo de marcas deportivas como Lacoste, pero además es dueña de una empresa de ropa y accesorios para tenistas.

"EleVen By Venus Williams". Raquetas, pelotas, gorras y diseños son algunos de los artículos que a veces ella misma modela en sus redes sociales.

Su historia llegó a los Oscar

Con la interpretación de Will Smith como Richard Williams, la historia de cómo Serena y Venus se convirtieron en leyendas del deporte se llevó a la pantalla en 2021 y fue reconocida en premiaciones internacionales como los Critics' Choice Movie Award, Globo de oro y SAG, que le dieron a Will el premio como Mejor actor, pero, además, los American Film Institute colocaron a la cinta en la lista de las mejores películas del año y los Eddie Awards le dieron el galardón a la Mejor edición.

“Hice todo lo posible para prepararme para cada momento de la vida. Entrené mi mente, cuerpo, alma y espíritu para estar preparada y lista para cualquier cosa que se me presente en el camino.

"Hasta ahora, ya que nunca hubiera soñado estar en los premios de la Academia por una película que cuenta la historia de mi familia. Esto va más allá de cualquier sueño. ¿Qué te puedo decir? Sigue soñando, sigue trabajando, sigue luchando, no sabes a dónde te puede llevar la vida ¡Es tan bueno estar vivo!”, escribió Venus en una imagen donde luce el elegante diseño Gucci que portó en los Oscar.



