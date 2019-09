La ONU manipula a Greta Thunberg: Patricia Navidad

La actriz Patricia Navidad ha utilizado su Twitter en varias ocasiones para pronunciarse en temas relacionados con política y medio ambiente, pero en esta ocasión ha causado polémica al manifestar su opinión respecto a la activista sueca Greta Thunberg.

La actriz considera que la ONU está manipulando a Greta para que la gente crea y acepte el Calentamiento global "como una verdad cuando no lo es".



Thunberg, joven de 16 años con síndrome de asperger, se pronunció este lunes en la ONU dando un discurso en el que sentenció lo que le espera al planeta a consecuencia de los problemas del medio ambiente.

“Gente está sufriendo, gente está muriendo, ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el principio de una extensión masiva y de todo de lo que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas de un eterno crecimiento económico”, dijo la joven sueca.

La actriz también ha indicado que la ONU, a través de la agenda 21, "es un gran negocio y política global.



Navidad ha dejado claro en diferentes publicaciones que ella no cree que el cambio climático sea real. También ha escrito que se le cambió el nombre de “Calentamiento global” a “Cambio climático” para engañar más fácil a la gente.



Hola mi querida Laura, desde hace tiempo he sido seguidora de este tema, entre otros más, por lo que me he informado, leído e investigado y llegue a la conclusión que “El Calentamiento Global” NO es lo que nos han hecho creer, es una farsa. Es mi pensamiento y opinión. Saludoshttps://t.co/uIWKCEDfPF

