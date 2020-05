La discrepancia de Bisogno en ausencia de Chapoy

Al parecer desde que Pati Chapoy está transmitiendo su programa "Ventaneando" desde su casa, el programa ha quedado a cargo de su segunda al mando, Rosario Murrieta. Este cambio hace ver que no todos estén de acuerdo; recientemente, nos cuentan, hubo una discusión con Daniel Bisogno, quien al parecer no acata las órdenes de Rosario, pues regularmente cuando Chapoy no está, es Daniel quien se queda al frente. Personal de la producción fue testigo de las discrepancias entre productora y conductor.



Juanpa quiere conocer a Humberto Zurita

El youtuber Juanpa Zurita decidió googlearse para ver qué dice la gente de él y, como era de esperarse, una de las primeras dudas fue sobre su parentesco con Humberto Zurita. Juanpa explica que, aunque muchos creen que son padre e hijo (por el apellido), no es así pero aprovecha para hacerle una invitación: "Humberto, si estás viendo esto o Sebastián, a ver si un día nos conocemos para matar el mito".



Carmen Salinas se pone nostálgica

La actriz y productora ha recordado,en sus redes sociales, a varios de sus compañeros actores y que la acompañaron en la obra de "Aventurera" y que hoy ya no están, como Aarón Hernán, Lorena Rojas y Edith González, además de destacadas figuras que asistieron a las funciones, como Ofelia Guilmáin, su amigo "El Chato" Cejudo, Socorro Castro (mamá de Verónica Castro), Omar Fayad y hasta Celia Cruz, y de todos tiene un testimonio que compartir en sus redes sociales.

Con mi hijo @omarfayad acompañándome en #aventurera...actualmente es el gobernador de Hidalgo. pic.twitter.com/p9VYmvKjr5 — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) May 4, 2020

