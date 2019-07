La Choco fuerte y luchadora por su hijo Iñaki

Iñaki es un niño sensible, amoroso, con un tremendo don para darse a querer. Le gusta el color rojo, tiene cuatro años y su momento favorito, antes de dormir, es cuando se pega a su mamá, Jimena Pérez, tanto tanto, que puede sentir su respiración.

Hace un año y medio sus padres se dieron cuenta de que no hablaba como sus demás compañeros, y aunque muchos les decían que podía ser algo normal, sabían que no, así que buscaron respuestas hasta encontrarlas. Hoy saben que su padecimiento se llama: TEL (Transtorno Específico del Lenguaje).

“Los doctores nos felicitaron por insistir, decían que como papás es muy difícil aceptar que tu hijo pueda llegar a tener algo, y lo triste es que por eso o por temor al qué dirán, por no aceptar que tus hijos tengan algo diferente, les están quitando posibilidades de mejorar cuanto antes, de llevar una vida mucho mejor”, dijo la conductora de "Ventaneando" y "La Voz Senior" a El UNIVERSAL.

En plena mudanza a España para que su hijo reciba las terapias adecuadas, Jimena cuenta que como cualquier mamá, llegó a culparse por el padecimiento de su hijo, pero los médicos le dejaron muy claro que no estaba en sus manos.

“La ayuda del neurólogo ha sido básica porque una se culpa por cualquier tontería, una piensa que si hubiera tomado más ácido fólico él no tendría el padecimiento, y el doctor me decía que no, que así es la genética, la genética es infinita y que en realidad, no hay nada que yo pudiera hacer para que eso no ocurriera, ellos te ayudan mucho a quitarte fantasmas de la cabeza”.

El plan es que vuelen a mediados de agosto y se queden por tiempo indefinido. Salir de la televisión en un momento clave en su carrera, vale el 100%, “No lo veo como sacrificio”, afirma; además, hay pronósticos muy positivos para Iñaki, así que es momento de actuar.

“Sí hablará, le costará el triple de trabajo pero lo logrará. Son terapias de años pero se emparejará con sus compañeros”, platicó.

Y aunque otros fueran los pronósticos, ella lo tiene muy claro: no cambiaría nada de Iñaki.

“Un día platicando con Rafa (Sarmiento su esposo) le decía que si echáramos el tiempo atrás, volviera a embarazarme y si esto volviera a suceder, yo no cambiaría nada de Iñaki porque estoy convencida de que todos los retos que te pone la vida son para que puedas superarlos”.

En cuanto dio a conocer su situación en "Ventaneando", se sorprendió de la cantidad de personas que le escribieron solidarizándose con ella y con su familia, también le han escrito de fundaciones y gente con hijos que tienen lo mismo. Ella está agradecida con todos, porque la han llenado de una fuerza que nadie imagina, y también está agradecida con TV Azteca y con Pati Chapoy por el apoyo.

“Los voy a extrañar un montón, te juro que un pedazote de mi corazón se queda allí en Azteca y con Pati, toda la vida mi esposo y yo hemos podido confiar en ella. Cuando te apoyan con algo que tiene que ver con tus hijos y lo hacen de corazón, no hay nada que se le compare”, finalizó.

al